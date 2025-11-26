Bordalás, el entrenador que devolvió la competitividad al Elche

El partido de este viernes entre el Elche y el Getafe traerá consigo un reencuentro de grato recuerdo para el aficionado franjiverde. José 'Pepe' Bordalás, ahora asentado en la élite pero con un extenso paso por hasta siete clubes de la provincia, se medirá al que fue su club entre 2009 y 2012. El preparador alicantino de 61 años tendrá la difícil tarea de frenar a su exequipo, ahora entrenado por Eder Sarabia, en un duelo inédito entre dos entrenadores que tienen dos formas muy distintas de ver el fútbol.

El ideario futbolístico de Bordalás es, a día de hoy, uno de los más reconocibles para el espectador medio en el fútbol español. Su inmaculado paso por el Getafe, equipo al que ascendió en 2017 y que ya ha salvado en Primera División en siete ocasiones, le ha permitido labrarse un nombre entre los técnicos más reconocibles del panorama nacional. Sin embargo, durante alrededor de 15 años fue un habitual en el fútbol alicantino.

Pasó por prácticamente todos los equipos que, por entonces, solían convivir entre la extinta Segunda División B y la Segunda División, como son Benidorm, Alicante, Eldense, Novelda, Alcoyano, Hércules y Elche. En el conjunto ilicitano, donde estuvo entre 2009 y 2012, fue dando forma a una época de grandes recuerdos en el entorno franjiverde... pese a no ascender. Después de más de 20 años sin tocar la Primera División —y un lapso de siete años en las catacumbas de la Segunda División B—, Pepe Bordalás retomó el pulso competitivo a una entidad que llevaba demasiadas temporadas deambulando por la categoría de plata.

Pepe Bordalás, durante un entrenamiento en el Martínez Valero. / INFORMACIÓN

El ahora técnico del Getafe llegó al Elche a principios de octubre de 2009, tras una destitución de Claudio Barragán motivada por la derrota en el derbi contra el Hércules (3-0). Cogió al equipo con cuatro puntos en seis partidos. Terminó la temporada 2009-10 sexto clasificado con 63 puntos, a ocho del tercer puesto que cerraba los puestos de ascenso directo. Desde la llegada de Bordalás, el Elche promedió 1,63 puntos por partido, cifra que solo igualaron los cuatro primeros clasificados (Real Sociedad (1,76 p.p.), Hércules (1,69 p.p.), Levante (1,69 p.p.) y Real Betis (1,69 p.p.).

El alicantino exprimió el máximo rendimiento de una plantilla que durante gran parte del curso creyó en sus posibilidades reales de luchar por subir. También potenció a un joven Jorge Molina, a quien le ayudó a alzarse como Pichichi de aquella temporada en Segunda División con 26 dianas, un rendimiento que llevó al delantero a fichar por el Betis el siguiente verano.

A un paso de la gloria

La siguiente temporada (2010-2011) arrancó de forma irregular, con una primera vuelta inferior a las expectativas depositadas. De hecho, durante algún partido en el Martínez Valero se llegó a pedir la dimisión del técnico, que llegó 13º a la jornada 26. Pero una racha de nueve victorias en 12 partidos durante el tramo final de la liga sirvió para que el conjunto franjiverde se colara en el "play-off" de ascenso. El Elche superó al Valladolid tras una remontada cargada de épica, en la que el equipo entrenado por Bordalás remontó una eliminatoria que se llegó a poner 2-0 en contra gracias a un doblete en 60 segundos de Albacar y al tanto definitivo de Ángel Rodríguez.

Bordalás da indicaciones durante el Elche 1-1 Granada de la final del "play-off" de ascenso. / Manuel Lorenzo / EFE

La tragedia llegó en la final de la promoción de ascenso, cuando el Elche se quedó a un solo gol frente al Granada de volver a Primera División 22 años después, en un partido que figura como una de las noches más dramáticas de la entidad en el presente siglo. En la 2011-2012, convirtió al equipo en campeón de invierno... pero un pésimo inicio de la segunda vuelta le terminó costando el puesto. Abandonó la entidad tras caer 2-0 frente al Villarreal B en abril de 2012, con 110 partidos como técnico franjiverde, un legado imborrable... y la espina de lo que pudo ser y no fue aquella noche frente al Granada.

La llamada de Bragarnik

Los caminos de Pepe Bordalás y el Elche podrían haberse vuelto a cruzar hace un par de años, cuando Christian Bragarnik se puso en contacto con él en la temporada del centenario. Con el equipo colista y sin victorias, el propietario del club trató de ficharle en noviembre tras los adioses de Francisco y de Jorge Almirón, en una negociación que meses más tarde confirmó el propio Bragarnik en rueda de prensa. Finalmente, las negociaciones no cristalizaron, Bordalás firmó con el Getafe meses más tarde y el Elche terminó perdiendo la categoría en una temporada para el olvido.