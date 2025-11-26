El debate del Elche: ¿Con qué entrenador te quedas, Eder Sarabia o José Bordalás?

El fútbol genera debates interminables. Cada decisión de un entrenador, actuación de un futbolista o resultado de un partido provoca un sinfín de reacciones que no siempre tienen que coincidir. En INFORMACIÓN tomamos el pulso a temas de actualidad con "Polos Opuestos", un espacio para la reflexión y el contrapunto.

La pregunta que lanzamos esta semana tiene que ver con el duelo de entrenadores y estilos que se producirá este viernes en el Getafe-Elche entre Eder Sarabia y José Bordalás. ¿Con cuál de los dos te quedarías?

Jugar, ganar y disfrutar, por David Marín

A los entrenadores con las ideas como las de Eder Sarabia se les ha menospreciado tantas veces por una supuesta incapacidad de conjugar los tres verbos más importantes del fútbol: jugar, ganar y disfrutar. Como si en la vida no se pudiera tener todo o, al menos, aspirar a tenerlo todo. El vasco ha demostrado a la tan sufrida afición del Elche, como hicieran otros técnicos en otras latitudes, que el pack completo está al alcance del que quiera disponer de él si el trabajo, en todos los aspectos de un club, se hace bien.

Eso ha ocurrido con Sarabia, que ahora está recogiendo el fruto de sus años de trabajo, en los que ha tenido que cargar con el peso de más etiquetas, por su árbol genealógico y por su carácter, además de por sus ideas, ahora tan valoradas. Se llegó a decir de él poco menos que Messi lo echó a patadas del Barça para luego comprobarse que le valora como profesional, cuando Piqué lo fichó para el Andorra, y como persona, cuando se reencontraron en el Martínez Valero hace unos días.

El fútbol de Sarabia engancha más que el de Bordalás, tremendamente respetable, porque al final todos los niños y niñas quieren marcar goles como el 1-0 del domingo pasado contra el Real Madrid. Aunque nuestro deseo sea ganar, al final siempre es mucho más placentero hacerlo después de disfrutar.

Eder Sarabia dialoga con Xabi Alonso en la previa del encuentro. / Alex Domínguez

A los pies de don José, por Pedro Rojas

Ganar. Lograr objetivos. Exprimir lo poco que te dan, aunque no sea de tu gusto ni lo hayas elegido tú. Y conseguirlo casi siempre, en contextos muy distintos, a lo largo de muchas campañas, la mayoría con presupuestos en los que se fiscaliza cada euro, en los que no existen dispendios, en los que, si te equivocas o no le sacas partido a la mayor parte del plantel, quienes te pagan se descuelgan por cualquiera de los múltiples atajos que conducen al abismo.

Para salir airoso de lances así, de situaciones extremas, de proyectos enmarañados, plagados de trampas, con enemigos dentro y fuera de casa, hay que ser muy bueno, tener un conocimiento minucioso de lo que es el juego. A Pepe Bordalás se le puede acusar de muchas cosas, pero nunca de no ser honesto, de no explorar todos los vericuetos de fútbol para sacarle rédito a proyectos que la mayoría rehuye por la dificultad o por el riesgo, por lo que pueden suponer de mancha para sus carreras.

El preparador alicantino, impecable en el vestir, coqueto, cuidadoso con su imagen pública, se mete en el barro hasta el cuello si hace falta cuando hay que conseguir lo imposible: sobrevivir en la élite con la dosis justa de talento en el plantel. Dicen que Pepe aburre, que practica el antifútbol, pero yo le quiero siempre en mi equipo porque sé que lo intentará todo, hasta el último día, para salvar a mi club.