Getafe y Elche: Tres décadas marcadas por el empate

Se avecina un choque de estilos el próximo viernes. El fútbol total de Bordalás frente el toque de Eder Sarabia. Dos formas completamente diferentes de ver y entender el fútbol se medirán en el Coliseum, con ambas dando rédito a sus respectivos exponentes.

En la actualidad, se podría creer que son dos equipos completamente opuestos por la forma que tienen de plantear el partido, pero no siempre ha sido así. Getafe y Elche, a lo largo de su historia, han ido evolucionando y pasando por diferentes modos de juego y estilos. 33 años y 11 meses han transcurrido desde el primer envite entre las dos entidades, con algunas batallas para el recuerdo.

Lucas Boyé celebra el gol en la última visita franjiverde al Coliseum / Europa Press

En encuentro oficial, azulones y franjiverdes se han enfrentado en un total de 22 ocasiones, pasando por el barro y escalando hasta la élite. Ambos equipos empezaron viéndose las caras en la antigua Segunda B, luego llegó el turno de Segunda y en los últimos años lo han hecho en lo más alto del fútbol español. El cómputo global de 22 partidos entre los dos equipos le es favorable al conjunto madrileño, pero sin tener una superioridad notoria. Cuatro victorias del Elche frente a seis del Getafe con doce empates incluidos es el balance entre ambos.

Recientemente, el Getafe no ha sido un mal compañero de viaje para el Elche. De los últimos cuatro encuentros entre ambos equipos, la franja ha salido victoriosa en dos, ha empatado en uno y ha caído en otro. Su última visita al Coliseum se dio en la temporada del desastroso descenso y, pese a ser un año para el olvido, el feudo azulón no dejó un mal recuerdo para los intereses ilicitanos. En la jornada 35 de la temporada 2022-2023, Getafe y Elche empataron a uno gracias a los tantos de Munir y Lucas Boyé, en un duelo que contó con Pedro Bigas, John Chetauya y Josan sobre el verde.

La anterior visita al Coliseum se dio en la temporada 2021-2022 y el resultado fue más positivo todavía. Corría la cuarta jornada del curso y el Elche se presentó en Getafe con dos empates y una derrota a sus espaldas. Las ganas de estrenar el casillero de victorias eran tremendas y en su debut en Primera con el Elche, Lucas Pérez anotó el único gol del encuentro. Una renta más que suficiente para que la franja pudiese sumar sus primeros tres puntos del curso.

Los datos del conjunto ilicitano como foráneo ante el Getafe no son para nada malos, justo todo lo contrario. En tierras madrileñas, el Elche ha disputado un total de once encuentros, con un resultado que destaca respecto al resto, el empate. Siete veces han firmado las tablas ambos equipos, mientras que cada uno ha vencido en dos.

Un viaje en el tiempo

33 años y 11 meses hay que retroceder en el tiempo para llegar hasta el primer duelo de los dos equipos. A día de hoy son dos entidades habituales en la élite del fútbol español, pero para llegar a ello, hubo que pasar por el barro. En 1991, dos días antes de Nochebuena, Elche y Getafe se enfrentaron por primera vez en partido oficial.

Corría la jornada 17 del grupo 3 de Segunda B, con franjiverdes quintos y azulones cuartos. ¿El resultado? Como no podría ser de otra forma, el marcador se saldó con un empate, reflejo de lo que estaría por venir en las siguientes tres décadas.

La tónica entre los dos equipos siempre ha sido de marcadores cortos. Lo habitual eran empates o victorias de uno y de otro por un gol de diferencia, pero entre todos estos resultados, destaca un 1-4 favorable al Getafe en el año 2000. Numéricamente hablando, ha sido el duelo más desnivelado entre ambos, además de ser el único que contó con tres goles de diferencia. En el Martínez Valero, los azulones, gracias a Pereira, Vidal y Maikel por partida doble, vencieron a una franja que terminó el partido con diez jugadores tras las expulsiones de César Gálvez y Redondo.

En una historia marcada por los empates, Eder Sarabia tratará de sumar una victoria que se está atragantando en las últimas jornadas. Las sensaciones son inmejorables y el Elche está demostrando personalidad y buen fútbol en los mejores escenarios de España, por lo que, por el momento, no hay luces de alarma. El reto no será minúsculo, pues aguarda Bordalás con sus guerreros listos para aguar la fiesta franjiverde.