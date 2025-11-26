Josan, prácticamente descartado para el Getafe-Elche

Josan Ferrández apunta a perderse también el Getafe-Elche de este viernes (21 horas), que abrirá la jornada 14 de la Primera División. El extremo franjiverde sigue inmerso en su recuperación de la lesión muscular que le hizo perderse el partido frente al Real Madrid del pasado domingo. Este miércoles, el nacido en Crevillente ha acudido antes que sus compañeros al Díez Iborra junto al readaptador físico del club, Marcelo Peñaranda.

Sobre el césped del campo de entrenamiento ha completado unos 45 minutos de sesión en solitario, al margen de la plantilla. Pese a que se desconoce el alcance de la lesión, el no estar de vuelta en la dinámica grupal a solo dos días del partido complica su regreso a la convocatoria este viernes, en el Coliseum de Getafe. Ha abandonado el Díez Iborra sobre las 11 horas, cuando a sus compañeros todavía tenían por delante gran parte del entrenamiento.

Josan ha sido la única ausencia de un entreno que ha vuelto a contar con la novedad de Dani Ballesteros 'Piri', extremo del filial de 22 años. Por su parte, Pedro Bigas ya está completamente reintegrado en el grupo. El capitán, que no tiene minutos desde el pasado 2 de noviembre en Montjuic, podría reaparecer frente al equipo entrenado por Pepe Bordalás. Antes del entrenamiento, toda la plantilla ha posado junto a Matías Dituro y su trofeo Zamora de Segunda División, galardón que el argentino recogió el pasado lunes en Madrid junto a su familia.