Alineaciones Getafe-Elche: posibles onces, lesionados y sancionados

El Getafe y el Elche se medirán este viernes a las 21:00 horas en el Coliseum, en un duelo correspondiente a la 14ª jornada de la Primera División. Conoce los posibles onces de José Bordalas y Eder Sarabia, las bajas confirmadas, los sancionados y las altas de cara al choque.

Elche

La franja llegará a Getafe este viernes sin muchas urgencias en lo que respecta a la enfermería. El Elche, para medirse al conjunto azulón, contará con todos sus futbolistas a excepción de dos. Uno de ellos es Josan, pues el extremo arrastra unas molestias musculares que le impedirán disputar minutos junto a sus compañeros. Ya se perdió el duelo ante el Madrid y frente al Getafe será su segundo encuentro consecutivo apartado por lesión.

Por otra parte, Víctor Chust tampoco podrá ser de la partida. El central valenciano terminó expulsado el último duelo por doble amarilla y estará sancionado ante el Getafe. Podrá ser la hora de la reaparición de Pedro Bigas, que lleva sin disputar minutos desde que saliese lesionado en Montjuic. Sarabia ha desvelado que para el encuentro no estaba físicamente al 100%, pero ante el conjunto dirigido por José Bordalás, sí que podrá ser de la partida.

Getafe

La enfermería del Getafe también parece estar despejándose con el paso de las jornadas. En una plantilla tan limitada de efectivos, como es la del conjunto azulón, las bajas de los futbolistas importantes son especialmente decisivas. Para medirse al Elche, Bordalás no podrá contar con tres futbolistas, dos por sanción y uno por lesión.

El lesionado es Davinchi. El joven futbolista fue operado del menisco hace más de un mes y estará fuera hasta marzo, por lo que se perderá el próximo duelo. En el apartado de las sanciones, el Getafe no podrá contar ni con Abdel Abqar ni con Mario Martín y ambos se perderán el duelo por ver la quinta amarilla ante el Atlético de Madrid.

Posible once del Elche

Iñaki Peña; Affengruber, Bigas, Álvaro Núñez, Héctor Fort, Germán Valera; Aguado, Febas, Mendoza; Rafa Mir y Álvaro Rodríguez.

Posible once del Getafe

Soria; Iglesias, Duarte, Djene, Diego Rico, Femenía; Luis Milla, Arambarri; Sancris, Liso y Mayoral.