Bordalás: "El Elche, como club y como proyecto, está haciendo cosas muy interesantes"

Este viernes se verán las caras Getafe y Elche en el Coliseum a las 21 horas. En la previa del duelo, José Bordalás ha comparecido ante los medios y ha destacado el momento que vive el conjunto franjiverde, club que entrenó durante tres temporadas. "Nosotros siempre respetamos a todos los rivales. El Elche, como club y como proyecto, está haciendo cosas muy interesantes. Estamos centrados en el trabajo, en el día a día y en intentar mejorar. Los chicos han trabajado bien durante la semana", destacaba el técnico.

El Getafe cuenta con una plantilla limitada y tras ser preguntado sobre como afectan las bajas, Bordalás ha comentado lo siguiente. "Tener bajas siempre es un contratiempo importante para nosotros. Dada la plantilla que tenemos, que nos faltan efectivos, no tener a jugadores importantes es un gran contratiempo. El próximo partido no será fácil, el Elche ha tenido un muy buen comienzo de campeonato, tiene muchas alternativas y una plantilla amplia. Será un partido muy complicado. Ojalá, con nuestra afición, podamos conseguir hacer un gran partido".

"Sabemos que el Elche está haciendo bien las cosas y nos lo va a poner muy difícil" José Bordalás — Entrenador del Getafe

"Las cargas, en una plantilla más limitada de efectivos, son más difíciles de repartir. Hemos trabajado sabiendo que tenemos este calendario y sabemos que el equipo va a llegar a su máximo nivel", respondía el técnico. Además, añadía que, pese al juego del Elche, el Getafe tratará de ser protagonista con balón.

En los últimos días, se ha generado el debate de los estilos de ambos equipos. "No se lo que se habla por ahí y no voy a entrar en un debate de estilos. El Elche hace muchas cosas que hacemos nosotros y nosotros hacemos muchas cosas que hace el Elche. No voy a entrar en ese debate, ellos intentan explotar al máximo sus recursos y nosotros los nuestros", apuntillaba Bordalás.

"Siento que me respeta y se me reconoce el trabajo, porque es increíble desde hace ya muchas temporadas. El que nos critica no tiene conocimientos de las situaciones que vivimos y de las limitaciones que tenemos".

Incorporaciones en invierno

El presidente del Getafe, Ángel Torres, comentó que no se llevarán a cabo muchos movimientos en el mercado de invierno y sobre ello, Bordalás ha recordado las carencias del equipo. "El presidente siempre expresa lo que piensa, le tenemos un gran cariño. Lo hemos hablado y sabemos todos lo que necesitamos. El mercado de invierno no va a ser fácil, pero está claro que el equipo necesita incorporar algún jugador".

"Va a ser importante, siempre lo es, no solo contra el Elche. No siempre puedes tener la posesión del balón, el Elche también presiona, gana duelos y hace faltas. Parece que encuadramos a los equipos y a los estilos. Sabemos que el Elche está haciendo bien las cosas y nos lo va a poner muy difícil, tenemos que hacer nuestro partido. Para ganar no hay otra fórmula", respondía Bordalás tras ser preguntado sobre la figura de Mauro Arambarri. .

Álvaro Rodríguez, delantero del Elche, militó la temporada pasada en las filas del Getafe y Bordalás se ha deshecho en elogios hacia el charrúa. "Tengo un muy buen recuerdo de él. Es un gran chico, pero tuvo la mala suerte de venir sin hacer pretemporada y con una lesión que le impidió entrenar con normalidad. Tengo un muy bonito recuerdo, estuvo un año únicamente, pero aquí le queremos todos".