Diang se apunta a la carrera por ser el "10" del Elche

"Grady (Diang) ha hecho un partidazo espectacular, ha demostrado muchas de las cosas por las que le fichamos. Tenemos varias opciones ahí, pero el nivel al que ha estado durante estas últimas semanas me ha hecho terminar de decantarme por él". Las citadas fueron las palabras del entrenador del Elche, Eder Sarabia, al finalizar el partido frente al Real Madrid del pasado domingo, cita en la que el congoleño Grady Diangana firmó su primera notable actuación con la franja.

El dorsal "19" llegó en los compases finales del mercado. Entre el pertinente proceso de adaptación y un par de lesiones musculares, Diang todavía no había podido destacar con la franja... hasta el pasado domingo. Fue la gran sorpresa del once. Sarabia le ubicó en la posición de mediapunta por delante de Rodrigo Mendoza, quien no jugó ni un minuto, y de Martim Neto; y el rendimiento del internacional con la República del Congo fue más que notable.

Ordenado con balón e implicado sin él, completó algo más de 60 minutos sobre el verde ejerciendo como enlace entre el centro del campo y Rafa Mir y André Silva. Diang, en los highlights que llegaron desde Inglaterra desde su fichaje, destacaba por ser un jugador habilidoso, muy zurdo, que acostumbraba a jugar pegado a banda derecha. Un esquema de futbolista completamente distinto al que se vio frente al Real Madrid, cuando la insistencia de Sarabia en ponerle por dentro empezó a dar sus frutos.

Martim Neto, a la izquierda, y Rodri Mendoza, a la derecha, tras el empate contra el Betis. / ECF / Jesús Hernández

Según los datos registrados por FotMob, página especializada en la recogida de datos, Diang recuperó tres balones en los 66 minutos que estuvo en el campo y no perdió ninguno, números más bien propios de un centrocampista recuperador que de un extremo encarador. Su tercera titularidad de la temporada llegó motivada principalmente por la fatiga competitiva de Mendoza. La joya franjiverde se reincorporó tras su convocatoria con la selección española sub-21 el jueves y apenas completó tres entrenamientos. Con ambos disponibles junto a Martim Neto, Sarabia ha pasado de admitir públicamente que "quizá había faltado la guinda de fichar" a un "10"... a contar con tres mediapuntas que atraviesan un gran momento de forma.

La Copa África, a la vuelta de la esquina

El primer paso que ha dado Diang hacia convertirse en un futbolista importante con el Elche podría verse frenado en las próximas semanas. El próximo 21 de diciembre arranca la Copa África de Naciones, competición a la que la República Democrática del Congo está clasificada.

Diang, con el balón controlado durante un partido con la República Democrática del Congo. / RDC

El futbolista fue llamado en el segundo parón FIFA por su selección, pero una lesión le impidió acudir a la concentración. Es un jugador bien valorado por su país y su seleccionador, quien le convenció de elegir el Congo pese a haber sido llamado anteriormente por las categorías inferiores de Inglaterra. En caso de recibir la llamada deberá de concentrarse con su país, lo que le obligaría a perderse dos partidos de liga... como mínimo.