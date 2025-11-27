La previa del Getafe-Elche: Jugar, competir... ¿y ganar 62 días después?

El Elche de Eder Sarabia y el Getafe de José Bordalás se ven las caras por primera vez este viernes (21 horas), en el Coliseum. Dos equipos con propuestas diametralmente opuestas, que se encuentran en las antípodas futbolísticas, pero que, pese a sus diferencias, comparten el ser las dos grandes sorpresas de lo que va de liga con el permiso del Espanyol, asentado puestos europeos.

Comparten una situación clasificatoria prácticamente idéntica. Los azulones, séptimos clasificados con 17 puntos, los franjiverdes, décimos con un punto menos. En el caso de los ilicitanos, la cifra podría ser bastante superior en caso de haber gestionado mejor las ventajas en el tramo final de los partidos (ya sea frente al Sevilla, la Real Sociedad o el Madrid). De hecho, son ya 62 los días que suma el conjunto dirigido por Sarabia sin ganar un partido en Primera División. Periodo en el que se ha competido siempre con garantías y reforzado una propuesta cada semana más consolidada... pero en el que, por H o por B, nunca ha sido suficiente para sumar tres puntos.

El Elche no gana desde el 26 de septiembre, resultado que sirvió para pasar la semana en puestos de Champions y que se logró todavía con pantalones cortos y abanicos en las gradas, con máximas por encima de 30ºC. Este viernes en el Coliseum se esperan unos 25 grados menos de media a la hora del choque, con mínimas que podrían alcanzar los 0ºC. A los de Sarabia les tocará lidiar con el gélido ambiente madrileño, y con un equipo que maneja de manera sobresaliente el "otro fútbol", para poner fin a los dos meses de sequía que acumulan. De no hacerlo, entrarán en diciembre pasando a formar parte de la tabla baja de la clasificación casi con total seguridad.

La plantilla del Elche posa junto a Matías Dituro y su trofeo Zamora de Segunda División. / Jesús Hernández / ECF

Sarabia, además de reconocer a Bordalás y su trayectoria, reconoció en sala de prensa que las opciones de ganar en el Coliseum pasan principalmente por cumplir con tres premisas: ser poderosos en el balón parado, contrarrestar el juego directo azulón... y no renunciar al estilo que ha traído al Elche hasta aquí. "Es un campo muy complicado, pero nosotros tenemos que dar continuidad a nuestra idea. Es importante ser capaces de adaptarnos, imponernos y llevar el partido a nuestro terreno", dijo convencido en la previa.

Para "imponer" esa idea, el técnico contará únicamente con dos bajas. La de Víctor Chust, sancionado tras ser expulsado en el partido frente al Real Madrid, y la de Josan Ferrández. El nacido en Crevillente sigue recuperándose de una lesión muscular. A Chust y Josan se sumará un tercer futbolista descartado de los 23 convocados, con altas probabilidades de que sea Adam Boayar, Ali Houary o Alejandro Iturbe. La expedición franjiverde viajará a Madrid el mismo viernes por la mañana en tren, a primera hora, donde se concentrará desde antes de comer.

Posibles alineaciones de la jornada 14 de la Primera División entre Getafe y Elche. / INFORMACIÓN

En el once, Sarabia dijo tener "claro" el portero que defenderá la portería del Elche... pero no quiso dar pistas. Tras su actuación frente al Madrid, Peña parece partir con algo de ventaja respecto al Zamora Dituro. Bigas apunta a reaparecer tras un mes sin jugar, Fort cuenta con altas opciones de repetir en el carril diestro y Álvaro "El Toro" Rodríguez, que juega frente a su exequipo y suma dos semanas seguidas haciendo gol, podría reemplazar a André Silva en la punta del ataque. En la posición del "10" está la otra gran duda. Sobre el papel, la mediapunta será ocupada por Diang o Mendoza, con el internacional con la sub-21 partiendo algo favorito para ejercer como titular.

Bordalás, sin dos de sus soldados

El Getafe de Bordalás ha perdido el fortín que venía siendo el Coliseum en temporadas anteriores. De los 18 puntos que ha jugado en su estadio, solamente ha sumado ocho, es decir, un 44% del total. Dos victorias, dos empates y dos derrotas (estas últimas frente a Real Madrid y Atlético de Madrid). El preparados alicantino tiene tres bajas para el partido. El joven lateral Davinchi, operado de una lesión en el menisco, se perderá el choque por lesión.

Por su parte, cumplirán ciclo de tarjetas amarillas el defensa central Abqar y el centrocampista compañero de Mendoza en la sub-21 Mario Martín. Ambos futbolistas son dos bajas importantes para un Bordalás que les ha utilizado bastante en este primer tercio liguero. El entrenador alicantino, que dirigió al Elche durante tres temporadas, podría pasar a la defensa de cinco defensores. La baja de Martín en el centro del campo será suplida por Sancris o Coba, mientras que la vacante de Abqar en la zaga apunta a ocuparla el alicantino Kiko Femenía.