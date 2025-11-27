Sarabia elogia a Bordalás en la previa del Getafe-Elche: "Saca rendimiento a sus jugadores, puntos a su equipo, le adora su afición..."

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, quien tuvo algún que otro cruce de declaraciones con José Bordalás en el pasado, ha decidido firmar la tregua entre ambos entrenadores en la previa del Getafe-Elche. "Yo creo que de hace un tiempo a esta parte ya hemos dejado atrás esos debates estériles y tontos de modelos. Nos llevaba a cada uno a nuestra trinchera y no era para nada positivo. Creo que ahora todos aprendemos de todos. Ellos hacen muchas cosas que hacemos nosotros y nosotros hacemos muchas cosas que hacen ellos. El fútbol va evolucionando y necesitas aprender cosas de otros equipos", argumentó el técnico franjiverde.

Además, también puso en valor la figura de Bordalás y su capacidad para mantenerse en la élite con el paso de los años: "Saca rendimiento a sus jugadores, puntos a su equipo, le adora su afición... hay tantas cosas positivas que, sin lugar a dudas, tiene muchísimo mérito lo que hace. Por eso lleva tantos años en Primera División".

Sarabia, tras deshacerse en elogios hacia el técnico rival, dijo que prevé un partido "de mucho juego directo, de mucha disputa, donde estar bien en el balón parado será muy importante. Va a ser un choque de una dureza tremenda en el que tocará demostrar que estamos en un gran momento. Toca dar continuidad a nuestra idea en un campo muy complicado. Debemos de saber adaptarnos y de imponernos. De llevar el partido a donde nosotros nos interesa llevarlo", argumentó. "Será muy importante entrar a las dos partes muy metidos. Hay que elegir bien hasta los tacos, debemos estar atentos a absolutamente todos los detalles", esclareció sobre las claves para imponerse en el Coliseum.

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, se cabrea durante un partido. / Alberto Saiz / AP

El entrenador del Elche quiso pasar página sobre todo lo acontecido a lo largo de la semana con los árbitros. Además, aseguró que no le pone "demasiado énfasis" a ese otro fútbol que tanto se estila al hablar de Bordalás: "Cada equipo tiene sus armas, como decía Bordalás ahora en rueda de prensa. Hay un reglamento y un árbitro que debe saber manejar esto. Confiamos en que el partido, como siempre, vaya a ir por donde debe de ir. Nosotros sabemos cosas que pueden pasar".

De cara al choque, Sarabia confirmó las únicas bajas de Josan Ferrández, por lesión, y de Víctor Chust, sancionado tras ser expulsado por doble amarilla en el Elche-Real Madrid. "Ha sido una semana corta, sobre todo de recuperar bien. Ayer, con el viento que hacía, tampoco pudimos entrenar esas cosas especiales que pasan en los partidos contra el Getafe", añadió el preparador franjiverde sobre las dificultades que le ha planteado el temporal a lo largo de la semana.

Tres puntos de los últimos 18 posibles

"Dentro sentimos la convicción de que podemos ganar a cualquiera. Siempre lo he dicho aquí, pero ahora también lo estamos transmitiendo. No es más el Madrid que el Getafe, ahora toca volver a demostrar que somos un gran equipo frente a un rival que nos va a exigir. Ojalá poder conseguir esa victoria que tanto queremos mañana en un partido que será muy duro", declaró Sarabia al ser cuestionado por la racha de seis partidos sin ganar que suma su Elche pese al buen desempeño del equipo.

"Me sirve mucho lo que sentimos dentro. El otro día le dije a mis jugadores que, al margen de los puntos, le estamos poniendo mucho el foco en lo que debemos controlar. Contra el Madrid, después del 1-1, si el equipo no está fuerte el partido termina 1-3. Nos hace sentir muy bien el orgullo que siente cada uno de nuestros aficionados. Son todos mensajes de agradecimiento por lo que hacemos y transmitimos", dijo sobre el sentir que le transmite la afición.

Dituro (arriba) e Iñaki Peña (abajo) en un entrenamiento del Elche. / Jesús Hernández/ECF

El entrenador también se pronunció, una vez más, sobre la competencia bajo palos que tiene el equipo esta temporada. "En la portería tengo claro quien jugará... pero no lo voy a decir. Esto no va de uno ni de dos, va de todos. Para que todo fluya, tiene que haber el talante y el trabajo de Javi Roda, lo que aporta Jon Pascua, las ganas que tienen los tres de competir y de superarse. Iturbe es uno de los que más se merece todo. Su actitud es una barbaridad. Antes del partido, hablaba con Pedro (Schonicca) y me decía: "Bendito quilombo elegir entre uno y el otro...", y la verdad que tiene razón", desarrolló sobre el nivel que hay en la portería.