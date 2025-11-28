El 1x1 franjiverde del Getafe-Elche: solo con "El Toro" no es suficiente

Mal el Elche. Tanto como equipo como en lo individual. El equipo entrenado por Eder Sarabia no fue capaz de llevar el partido a su terreno... pero tampoco igualó la garra e intensidad mostrada por un Getafe que hizo un partido más completo. Solo Álvaro "El Toro" Rodríguez, curiosamente con pasado azulón, entró a la batalla futbolística de este viernes en el Coliseum.

Consulta las notas de los 16 jugadores del Elche en la derrota frente al Getafe por un gol a cero, obra de Arambarri.

5,5 Iñaki Peña, Portero Frío Poco pudo hacer, pero la única ocasión de verdadero peligro que generó el Getafe acabó en el fondo de la red. No tuvo su día con el balón en los pies. Impreciso y con falta de decisión a la hora de iniciar la jugada.

6,5 Héctor Fort, Defensa Combativo En un partido marcado por los duelos físicos, no renunció a ninguno. Frenó a Nyom con solvencia y le hizo mucho daño en carrera. Definió muy bien un contragolpe en la primera parte, pero un gran Soria le evitó estrenarse como goleador. Se marchó con moletias físicas en el 63'.

6 Álvaro Núñez, Defensa Cumplidor Estuvo correcto en su rol de carrilero en defensa y cuarto centrocampista en salida de balón. En la misma línea que el equipo, no brilló especialmente en un contexto muy adverso. Pese a ello, fue de lo mejor.

6,5 David Affengruber, Defensa Líder Pese a la mala actuación generalizada, el austriaco volvió a cumplir. Celebró muchas acciones defensivas como goles propios. En la última jugada del partido, controló de pecho y sacó un gran golpeo desde la frontal que, de no ser por una nueva gran intervención de Soria, podría haber supuesto el empate.

5 Léo Petrót, Defensa Blando Su altura y capacidad para ganar duelos aéreos le llevaron al once, pero no estuvo bien. Tampoco se entendió con Affengruber en varias situaciones de centro lateral. Desordenado en general, pero sí que aportó algo con balón.

5,5 Germán Valera, Centrocampista Sin recorrido No tuvo opción para recorrer el carril izquierdo. El bloque bajo del Getafe, sobre todo en la segunda parte, desactivó su habitual desequilibrio. También probó por la derecha, pero se chocó con el mismo muro.

5,5 Aleix Febas, Centrocampista Mal día No encontró su sitio. Tampoco tuvo capacidad para conducir con el balón. Fue objeto de muchas faltas y terminó el partido desesperado con cada contacto físico con jugadores del Getafe.

5 Martim Neto, Centrocampista Desorientado No estuvo cómo en ni uno de los 61 minutos que estuvo sobre el verde del Coliseum. Menos imaginativo que de costumbre, apenas aportó soluciones en un partido que requería de muchas.

6 Grady Diangana, Centrocampista Lesionado Empezaba a encontrar algo de continuidad tras tres meses de mucha intermitencia, pero se volvió a lesionar al borde del descanso. Estuvo implicado, sobre todo en el esfuerzo defensivo.

5 André da Silva, Delantero Intimidado Apenas entró en juego. Tuvo mucha menos participación que "El Toro" y presentó poca pelea a Djené y Duarte. Falló un mano a mano con Soria. La acción fue anulada por fuera de juego, pero de entrar habría obligado al VAR tirar líneas.

7 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Luchador Combinó, luchó con los centrales y dio aire al equipo cuando lo necesitó. El mejor del conjunto franjiverde, en un partido al que saltó extramotivado por su pasado azulón. Solo le faltó el gol, pero ya es el delantero más en forma de la plantilla.

4,5 Rodrigo Mendoza, Centrocampista Desesperado Muy mal. Su peor partido de la temporada. Salió en la foto del gol, cuando Nyom, diestro jugando en la izquierda, se deshizo de él con dos bicicletas antes de centrar cómodamente. Estuvo frío en cada balón que tocó.

6,5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Mejor Entró con 30 minutos por delante y dio algo de sentido a las posesiones franjiverdes. Recuperó varios balones, estuvo bien en la distribución y mejoró al equipo.

6 Adrià Giner Pedrosa, Defensa Cara y cruz Se incorporó bien al ataque. Puso varios centros, la mayoría de ellos imprecisos. Fue una solución por el costado izquierdo arriba... pero dejó espacios atrás. Dadas las circunstancias, buen recurso.

5 Rafa Mir, Intrascendente Tocó cuatro balones en 23 minutos. No entró bien al choque.