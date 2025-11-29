El atasco del Elche a domicilio se prolonga

El Elche de la 2025-2026 sigue demostrando que como en el Martínez Valero no juega ni puntúa en ningún sitio. El atasco a domicilio de los franjiverdes se prolongará, al menos, un par de semanas más, tras encajar en Getafe su cuarta derrota consecutiva lejos de casa. Hasta el momento, el conjunto dirigido por Eder Sarabia mantiene en cero su casillero de victoria como foráneo este curso.

La cifra de cuatro derrotas consecutivas no es alarmante, históricamente hablando, para un club como el Elche, que en sus 24 anteriores temporadas casi siempre ha peleado por la salvación hasta las últimas jornadas. Los ilicitanos, a la derrota de este viernes (Getafe, 1-0), añaden las de Montjuïc (Barcelona, 3-1), Cornellà (Espanyol, 1-0) y Vitoria (Alavés, 3-1).

Sarabia, cabreado tras la derrota frente al Getafe / LaLiga

De las cuatro, el único día de sensaciones realmente positivas fue del Barça, cuando los franjiverdes plantaron cara al vigente campeón de liga, pese a verse demasiado pronto con una desventaja de dos goles. Reaccionaron, recortaron diferencias e incluso Rafa Mir dispuso de dos ocasiones claras que terminaron estrellándose contra los postes, para acabar siendo doblegados.

Antes de estas cuatro derrotas, el Elche ya había salvado la misma en Pamplona ante Osasuna (1-1) gracias a un gol de Pedrosa en el tiempo de descuento, tras un clamoroso error del portero local. En dos recintos de clubes históricos como el Ramón Sánchez-Pizjuán y el Metropolitano, los franjiverdes también firmaron tablas contra Sevilla (2-2) y Atlético de Madrid (1-1). Ante los hispalenses tuvieron el triunfo en su mano y frente a los colchoneros firmaron un ejercicio de resistencia.

Cábalas de la jornada

Pese a estos malos números a domicilio, que amplían la racha sin ganar en general a siete encuentros (tres empates en el Martínez Valero ante Athletic, Real Sociedad y Real Madrid), el Elche podría mantener, si no hay grandes sorpresas este fin de semana, su renta de cinco puntos con la zona de descenso. El Oviedo, colista, visita este sábado por la noche al Atlético, mientras que el Girona, tercero por la cola, recibe al Madrid, líder antes de comenzar la jornada y que debe ganar si no quiere ceder esa posición al Barcelona.

Once del Elche en el partido ante el Getafe / INFORMACIÓN

Precisamente el Girona es el próximo rival en liga del Elche, en el Martínez Valero (domingo 7 de diciembre). Si los catalanes dan la campanada ante el Real Madrid, al duelo llegarían los dos equipos muy cercanos en puntos. Sin embargo, si los pupilos de Míchel caen ante Mbappé, Vinicius y compañía, los franjiverdes tendrían la opción de abrir una distancia de ocho puntos con las posiciones de descenso a Segunda División.