Elche CF
El atasco del Elche a domicilio se prolonga
Los franjiverdes encadenaron en Getafe su cuarta salida consecutiva con derrota
El Elche de la 2025-2026 sigue demostrando que como en el Martínez Valero no juega ni puntúa en ningún sitio. El atasco a domicilio de los franjiverdes se prolongará, al menos, un par de semanas más, tras encajar en Getafe su cuarta derrota consecutiva lejos de casa. Hasta el momento, el conjunto dirigido por Eder Sarabia mantiene en cero su casillero de victoria como foráneo este curso.
La cifra de cuatro derrotas consecutivas no es alarmante, históricamente hablando, para un club como el Elche, que en sus 24 anteriores temporadas casi siempre ha peleado por la salvación hasta las últimas jornadas. Los ilicitanos, a la derrota de este viernes (Getafe, 1-0), añaden las de Montjuïc (Barcelona, 3-1), Cornellà (Espanyol, 1-0) y Vitoria (Alavés, 3-1).
De las cuatro, el único día de sensaciones realmente positivas fue del Barça, cuando los franjiverdes plantaron cara al vigente campeón de liga, pese a verse demasiado pronto con una desventaja de dos goles. Reaccionaron, recortaron diferencias e incluso Rafa Mir dispuso de dos ocasiones claras que terminaron estrellándose contra los postes, para acabar siendo doblegados.
Antes de estas cuatro derrotas, el Elche ya había salvado la misma en Pamplona ante Osasuna (1-1) gracias a un gol de Pedrosa en el tiempo de descuento, tras un clamoroso error del portero local. En dos recintos de clubes históricos como el Ramón Sánchez-Pizjuán y el Metropolitano, los franjiverdes también firmaron tablas contra Sevilla (2-2) y Atlético de Madrid (1-1). Ante los hispalenses tuvieron el triunfo en su mano y frente a los colchoneros firmaron un ejercicio de resistencia.
Cábalas de la jornada
Pese a estos malos números a domicilio, que amplían la racha sin ganar en general a siete encuentros (tres empates en el Martínez Valero ante Athletic, Real Sociedad y Real Madrid), el Elche podría mantener, si no hay grandes sorpresas este fin de semana, su renta de cinco puntos con la zona de descenso. El Oviedo, colista, visita este sábado por la noche al Atlético, mientras que el Girona, tercero por la cola, recibe al Madrid, líder antes de comenzar la jornada y que debe ganar si no quiere ceder esa posición al Barcelona.
Precisamente el Girona es el próximo rival en liga del Elche, en el Martínez Valero (domingo 7 de diciembre). Si los catalanes dan la campanada ante el Real Madrid, al duelo llegarían los dos equipos muy cercanos en puntos. Sin embargo, si los pupilos de Míchel caen ante Mbappé, Vinicius y compañía, los franjiverdes tendrían la opción de abrir una distancia de ocho puntos con las posiciones de descenso a Segunda División.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desmantelan desde Alicante una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas
- El SEPE busca trabajadores para uno de los puestos más demandados de la Navidad
- El Ayuntamiento de Alicante alerta de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso
- La Fiscalía ve indicios de un delito de falsedad documental en las facturas de las fiestas de La Murada y Orihuela Costa
- Hartazgo de los vecinos de El Campello: 'Es una vergüenza que no haya ni un solo metro de carril bici
- Primer caso de gripe aviar en Alicante: Guardamar activa el protocolo
- La nueva ruta para volar desde Alicante a una de las ciudades más cosmopolitas de Europa: desde 85 euros en temporada alta
- Vecinos de Virgen del Remedio, en Alicante, 'hartos' ante la incertidumbre sobre la renovación de sus bloques