La curiosa acción del Getafe-Elche: un árbitro expulsa... ¡a otro árbitro!

Un partido contra el Getafe de José Bordalás sabes que puede contener cualquier tipo de acción casi inaudita, no vista con anterioridad sobre un terreno de juego. En el caso del encuentro de este viernes del Elche no fue un gol, una parada, un detalle técnico o una decisión polémica del colegiado. Aunque este último estuvo implicado en la misma.

Corría el tiempo de descuento, con el marcador 1-0 favorable a los madrileños gracias a la diana de Arambarri en el inicio del segundo tiempo y con el Elche volcado en busca de salvar al menos un punto. Al salir un balón por los límites del terreno de juego, el colegiado, Alejandro José Hernández Hernández, se dirigió raudo hacia el banquillo local y mostró una tarjeta roja.

Hernández Hernández muestra la cartulina roja a Mejuto González en el Getafe-Elche / DAZN

La decisión, en principio, sorprendió, ya que no había más tensión, en apariencia, que la típica de un partido de fútbol tan abierto en esos momentos decisivos. Tampoco quedaba claro la identidad del expulsado, ya que Bordalás, en primer término, no se veía afectado. Y ningún miembro de su staff técnico abandonó el banquillo del Getafe.

La luz se vio al publicarse el acta arbitral. El colegiado canario señaló en la redacción el destinatario y el motivo de la roja: "En el minuto 90 el delegado MEJUTO GONZÁLEZ, MANUEL ENRIQUE fue expulsado por el siguiente motivo: Como responsable del grupo de recogepelotas del partido, por la conducta de estos durante la segunda mitad generando diversos retrasos en la reanudación del juego".

¿Quién es Mejuto González?

De este modo, Hernández Hernández expulsó a Mejuto González, excolegiado de Primera División e internacional, por la pérdida de tiempo de los recogepelotas locales, que se agudizaron en los últimos minutos del partido. Mejuto, asturiano, quedó ligado para siempre al anecdotario futbolístico popular tras un partido entre el Zaragoza y el Barça de 1996, en el que en conversación con su asistente, Rafa Guerrero, pronunció la archiconocida frase "Rafa, no me jodas" para acabar expulsando al defensa maño Xavi Aguado, padre del actual jugador del Elche, Marc Aguado.

El holandés Van Nistelrooy protesta a Mejuto González en un partido de 2004 / Marcel Antonisse/EFE

Así, en el Getafe-Elche un árbitro acabó expulsando a otro árbitro, este último retirado y miembro de un club profesional de Primera División. No por una protesta sino como representante de la entidad madrileña y responsable de la actuación antideportiva de los recogepelotas del Getafe.