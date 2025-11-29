La dura semana de Mendoza: de la zanahoria internacional al palo de su entrenador

El fútbol es una montaña rusa de emociones y sensaciones en la que el jugador debe saber convivir lo mejor posible. Se aprende siendo joven, se gestiona con el tiempo y, en el caso de los más inteligentes, se acaba conviviendo con ello. Ni por hacer tres partidos buenos eres el mejor del mundo ni por un par de semanas malas no sirves para este deporte o, mejor dicho, para la élite de este deporte.

En ese proceso tan habitual de palo y zanahoria está transitando ahora Rodrigo Mendoza, joven canterano del Elche que lleva montado en la mencionada montaña rusa desde la época de Beccacece, cuando de repente desapareció de los planes del argentino con el equipo enrachado. Le ocurrió algo similar en el tramo final de la temporada pasada con Eder Sarabia, viviendo los días decisivos del ascenso desde el banquillo. Desde agosto llevaba en la cima de la montaña, sin querer bajar...

Rodrigo Mendoza, durante un entrenamiento reciente con el Elche / Áxel Álvarez

Han sido días, semanas, meses de elogios al futbolista que el mismo Pedri, pese a olvidar su nombre, elegía como su posible heredero sobre el terreno de juego, aunque pensar en herencias a los 23 años, edad del canario, sea poco menos que un disparate. El notable inicio de curso de Mendoza, titular, con personalidad, marcando goles y acumulando presencias con la Roja, en un entrenamiento, y las Rojitas, en el Mundial sub-20 y los partidos de clasificación para la Eurocopa sub-21 colocó al murciano en el escaparate del fútbol nacional e internacional.

La montaña rusa de Mendoza

Real Madrid, Valencia, Arsenal, Juventus, Manchester City... El nombre de los clubes que ojean a Mendoza iba creciendo con el paso de las semanas. Pero las temporadas son largas y uno de los «pecados» más habituales de la juventud es la constancia. No es fácil estar a un nivel de 8 ó 9 desde agosto hasta junio. Tenía que llegar un bache, tanto a nivel individual como colectivo. El tramo de descenso de la montaña rusa.

Los últimos seis días han sido duros para Mendoza. El canterano afrontaba con ilusión el partido contra el Real Madrid, aunque siendo consciente de que Sarabia no le iba a tener entre los titulares por su ausencia durante el grueso de las dos semanas de preparación del mismo, debido a su llamada con la sub-21. Tras los anteriores parones había jugado dos ratos en las segundas partes. Esta vez, ni un minuto.

Sarabia ya ha demostrado a Mendoza que la meritocracia es la base de sus decisiones. Cuando ha considerado que ha estado bien le ha dado la titularidad. Cuando ha opinado lo contrario ha jugado el compañero que, a juicio del vasco, estaba mejor. Le llegaba la hora al futbolista de aprender, madurar y volver a dar ese paso adelante. Las circunstancias, todo hay que decirlo, no eran las más favorables. Ni el rival (Getafe) ni una semana corta de preparación (de domingo a viernes) ayudaban a reintegrar a Mendoza de la mejor manera posible.

El murciano repitió presencia en el banquillo, pero esta vez fue la primera elección, por delante de Marc Aguado, para suplir al lesionado Diang. Sarabia incluso prefirió jugar unos minutos con diez en el tramo final del primer tiempo para que el joven futbolista no entrara frío al partido. Esperó al inicio de la segunda parte, pero el resultado no pudo ser peor.

Mal día de Mendoza

Mendoza quedó señalado en la acción del 1-0, en la que Nyom le superó con demasiada facilidad para sacar un centro que posteriormente terminaría un gol. Las capacidades defensivas del «30» franjiverde no forman parte de sus puntos fuertes, pero en el esquema del Elche debe aportar en ese sentido. Esta vez no fue así. Sin embargo, lo peor estaba por venir, ya que durante los 50 minutos que estuvo sobre el césped no se vio ninguna de las virtudes que han colocado al murciano en la agenda de varios de los grandes de Europa. Enjaulado por el dispositivo táctico de Bordalás acabó incluso amonestado.

No fue su día. Y en sala de prensa, sin mencionarle de manera individual, Sarabia creyó conveniente sacar el palo. «Hoy el banquillo no ha estado tan bien como estuvo el otro día (contra el Real Madrid)», comentó el preparador franjiverde. «Necesitamos una exigencia mayor, apretar el culo... Estamos haciendo cosas bien, pero no nos da para sumar puntos y eso tiene que ver con cosas como entrar bien al partido en la segunda parte, entrar mejor desde el banquillo y finalizar mejor», agregó.

Rodrigo Mendoza conduce la pelota ante el marcaje de Eric García y Araujo / Paco Largo/LOF

Ahora, el Elche y Rodrigo Mendoza tienen nueve días por delante hasta el siguiente compromiso de liga (Girona, 7 de diciembre), aunque con la Copa en Quintanar del Rey entre medias. Habrá terapia y trabajo para reorganizar, tanto a nivel colectivo como personal, el presente de un futbolista al que se le atisba un futuro muy interesante. Ya no habrá selección hasta marzo, lo que también debe ayudar. Sarabia, Mendoza y el Elche están llamados a recuperar, entre todos, la mejor versión de cada parte.