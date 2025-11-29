Elche CF | Rueda de prensa
Sarabia, crítico con su Elche: "Estamos haciendo las cosas bien, pero toca sumar puntos"
El técnico franjiverde da un toque de atención al rendimiento de los jugadores que han entrado del banquillo y se queja por las pérdidas de tiempo: "El tema de los recogepelotas y de David Soria cada vez que iniciaba el juego..."
Contento por la manera en la que su equipo jugó en Getafe, pero reflexivo con su incapacidad para sacarle rédito en forma de puntos. "Creo que hemos sido uno de los equipos que mejor le hemos jugado al Getafe. Hemos sacado la pelota, les hemos hecho replegarse muchas veces y encontrado alternativas por dentro y fuera. En el juego hemos hecho muchísimas cosas bien en un campo difícil frente a un rival duro", inició el entrenador del Elche, Eder Sarabia, su comparecencia tras caer en el Coliseum. Y, pese a su mensaje plagado de reconocimientos propios, también fue crítico con el momento que atraviesa su equipo.
"Nosotros, para ganar, vamos a tener que jugar bien. No tenemos recursos, mentalidad ni idea para encontrarnos el resultado sin ser fieles a nosotros. Hoy creo que nos hemos impuesto en el juego, pero evidentemente los goles marcan y ahí han estado más acertados. Con esto no nos podemos conformar. Creo que hemos hecho muchas cosas, pero necesitamos más individual y colectivamente. La exigencia debe de ser mayor. Toca apretar el culo y exigirnos bien. Estamos jugando y haciendo las cosas bien, pero toca sumar puntos", se sinceró Sarabia, para más tarde reconocer que "el partido para mí es de empate".
"Los que han entrado desde el banquillo, las acciones en metros finales, a la hora de definir... son cosas que podemos hacer mejor y que en Primera División nos va a costar puntos", agregó el técnico franjiverde, con un importante cabreo tanto por la derrota como por el arbitraje: "El tema de los recogepelotas y de David Soria cada vez que iniciaba el juego... son situaciones en las que el árbitro tiene que tomar cartas en el asunto antes. No es ninguna justificación. Pero meten el gol, se ponen por delante y les permiten hacer eso".
"Si le pido a mis jugadores que no se salgan del partido, yo también tenía que estar calmado. Era uno de los propósitos que tenía para hoy. Pero sí que es verdad que una expulsión en el minuto 90 no arregla nada. No sé si ha expulsado a alguien, porque yo en su banquillo seguía viendo a los mismos", desarolló el entrenador bilbaíno sobre su comportamiento desde el banquillo.
Diang y Fort
El entrenador también hizo una pequeña valoración sobre el estado físico de Grady Diang y Héctor Fort. Ambos futbolistas, que llegaron al choque con fatiga muscular, tuvieron que abandonar el partido por molestias. "Lo de Diang parece una lesión muscular atrás, Héctor parece que es fatiga. Le hemos echado mucho de menos en al segunda parte porque creo que nos estaba dando mucho. Han sido dos cambios que también nos han condicionado mucho", desarolló.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Alicante alerta de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso
- Hartazgo de los vecinos de El Campello: 'Es una vergüenza que no haya ni un solo metro de carril bici
- Alicante pasa en dos semanas de noches tropicales a ocho grados bajo cero
- El SEPE busca trabajadores para uno de los puestos más demandados de la Navidad
- El Gobierno entra en la comercialización del lanzador Miura 5 de la firma PLD Space de Elche con una inversión histórica
- Vecinos de Virgen del Remedio, en Alicante, 'hartos' ante la incertidumbre sobre la renovación de sus bloques
- La Lotería Nacional reparte suerte en Alicante: el segundo premio toca en Elda y Aspe
- Guardamar activa el protocolo contra la gripe aviar tras detectarse un caso en el municipio