Sarabia, crítico con su Elche: "Estamos haciendo las cosas bien, pero toca sumar puntos"

Contento por la manera en la que su equipo jugó en Getafe, pero reflexivo con su incapacidad para sacarle rédito en forma de puntos. "Creo que hemos sido uno de los equipos que mejor le hemos jugado al Getafe. Hemos sacado la pelota, les hemos hecho replegarse muchas veces y encontrado alternativas por dentro y fuera. En el juego hemos hecho muchísimas cosas bien en un campo difícil frente a un rival duro", inició el entrenador del Elche, Eder Sarabia, su comparecencia tras caer en el Coliseum. Y, pese a su mensaje plagado de reconocimientos propios, también fue crítico con el momento que atraviesa su equipo.

"Nosotros, para ganar, vamos a tener que jugar bien. No tenemos recursos, mentalidad ni idea para encontrarnos el resultado sin ser fieles a nosotros. Hoy creo que nos hemos impuesto en el juego, pero evidentemente los goles marcan y ahí han estado más acertados. Con esto no nos podemos conformar. Creo que hemos hecho muchas cosas, pero necesitamos más individual y colectivamente. La exigencia debe de ser mayor. Toca apretar el culo y exigirnos bien. Estamos jugando y haciendo las cosas bien, pero toca sumar puntos", se sinceró Sarabia, para más tarde reconocer que "el partido para mí es de empate".

"Los que han entrado desde el banquillo, las acciones en metros finales, a la hora de definir... son cosas que podemos hacer mejor y que en Primera División nos va a costar puntos", agregó el técnico franjiverde, con un importante cabreo tanto por la derrota como por el arbitraje: "El tema de los recogepelotas y de David Soria cada vez que iniciaba el juego... son situaciones en las que el árbitro tiene que tomar cartas en el asunto antes. No es ninguna justificación. Pero meten el gol, se ponen por delante y les permiten hacer eso".

Eder Sarabia, sentado en el banquillo del Coliseum antes del partido. / ALEJANDRO MATIAS / LOF

"Si le pido a mis jugadores que no se salgan del partido, yo también tenía que estar calmado. Era uno de los propósitos que tenía para hoy. Pero sí que es verdad que una expulsión en el minuto 90 no arregla nada. No sé si ha expulsado a alguien, porque yo en su banquillo seguía viendo a los mismos", desarolló el entrenador bilbaíno sobre su comportamiento desde el banquillo.

Diang y Fort

El entrenador también hizo una pequeña valoración sobre el estado físico de Grady Diang y Héctor Fort. Ambos futbolistas, que llegaron al choque con fatiga muscular, tuvieron que abandonar el partido por molestias. "Lo de Diang parece una lesión muscular atrás, Héctor parece que es fatiga. Le hemos echado mucho de menos en al segunda parte porque creo que nos estaba dando mucho. Han sido dos cambios que también nos han condicionado mucho", desarolló.