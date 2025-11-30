Goles y buen fútbol para despedir y homenajear a Lezcano

La Asociación de Veteranos del Elche, con la que Juan Carlos Lezcano, leyenda franjiverde fallecida el pasado 12 de noviembre, mantuvo un vínculo muy fuerte en el tramo final de su vida, ha rendido tributo a la memoria del exfutbolista paraguayo este domingo con un bonito homenaje en el que se han mezclado fútbol, recuerdos y buen ambiente.

Foto de familia del homenaje a Juan Carlos Lezcano / INFORMACIÓN

Una mañana de reunión en el campo Emilio Esteban del Polideportivo Altabix, con el duelo entre los veteranos franjiverdes y los del Cartagena como epicentro del evento. El triunfo, en un choque con muchas ocasiones para ambos bandos, cayó del lado visitante por un contundente 1-4, gracias al mayor acierto de cara al marco rival de los albinegros.

Antes del partido se rindió el homenaje más familiar a Lezcano, con la entrega por parte de la Asociación de Veteranos del Elche de varios recuerdos a dos de los tres hijos del exfutbolista, que estuvieron presentes en el acto intercambiando recuerdos y anécdotas con todo aquel que se acercó al recinto deportivo, que gozó de un buen ambiente.

El partido, en principio, se había organizado para sufragar los gastos del funeral de Lezcano, aunque finalmente no ha sido necesaria dicha aportación para ello, ya que entre los veteranos del Elche y el propio club se hicieron cargo de los mismos, por lo que la propia organización está devolviendo las donaciones realizadas.

Buen ambiente para recordar la figura de Lezcano / INFORMACIÓN

En el equipo franjiverde estuvieron, entre otros, Nando Mancebo, presidente de la Asociación de Veteranos del Elche, Cartucho, David Sánchez, Marco, Darmon, Santi Verdú, Moratalla, Uge, Félix, Cañadas, Óscar Díaz, Joaqui, Antonio Torregrosa, Gali, Zeus, Alberto y Sánchez. También acudieron Lico, Javi Company, Pepe Díez y Melenchón.