Eder Sarabia: el último superviviente de plata

Eder Sarabia, Julián Calero y Veljko Paunovic fueron los tres entrenadores que al final de la temporada pasada celebraron el ascenso a Primera División, con Elche, Levante y Real Oviedo, respectivamente. Los tres héroes de la categoría de plata, de la que tanto esfuerzo cuesta salir, con campañas de 42 partidos y una igualdad tremenda.

En los festejos, los entrenadores ascendidos suelen ser tratados casi como deidades por unos aficionados que añoraban la élite futbolística, la hubieran vivido de forma reciente, en el caso de los dos equipos de la Comunidad Valenciana, o hubiera pasado un cuarto de siglo desde la última vez que habían competido entre los mejores, en el del asturiano.

Sin embargo, el tiempo pasa y los resultados mandan. La leyenda de los héroes permanece, pero a base de golpes, en forma de derrotas, se vuelven humanos, especialmente para directivos que no tienen la paciencia entre sus virtudes primordiales. Lo que hiciste en la 2024-2025 no siempre sirve para justificar un bache en la 2025-2026, sobre todo si este se prolonga en el tiempo. Llegan las dudas, acompañadas de otro mal partido, una nueva derrota, sensaciones contrarias a las de hace unos meses...

Paunovic y Sarabia se saludan antes de empezar el Elche-Oviedo de esta temporada / INFORMACIÓN

Dos destituciones

Y la cuerda siempre se rompe por el lado más débil. El del entrenador. La risueña cara de la celebración de junio, a todo color, se convierte en una mueca de gesto torcido en blanco y negro. Finiquito, despido, comunicado oficial agradeciendo los servicios prestados. La destitución.

Por este proceso, antes de empezar el mes de diciembre, han pasado ya dos de los tres entrenadores antes mencionados: Paunovic y Calero. Solo Sarabia, salvo cataclismo que, por lo que significa el propio concepto, sería sorprendente, se comerá el turrón en el lugar que devolvió a Primera División.

El serbio Paunovic, que firmó con el Oviedo a finales del pasado mes de marzo, para los diez últimos partidos de liga regular y el play-off de ascenso, fue destituido en octubre, tras la jornada 8, cuando su equipo había ganado dos partidos, perdido los otros seis y estaba fuera de la zona de descenso, aunque por diferencia de goles.

Las explicaciones del dueño del Oviedo rozaron el esperpento, admitiendo que nadie en el club conocía su decisión, que se buscaba un entrenador acorde a la filosofía de la entidad, dando a entender que el hombre que propició el ascenso no lo era, y apuntando a Europa como objetivo. Fichó a Luis Carrión como sustituto y seis jornadas después los carbayones no han ganado y son colistas con 9 puntos, a tres de la permanencia.

Calero, en primer plano, pensativo; con Sarabia enfadado al fondo, en el Elche-Levante de esta temporada / Áxel Álvarez

El segundo héroe en caer del Olimpo ha sido Calero, que dotó de su particular personalidad al Levante para hacerlo campeón de Segunda el curso pasado y ascender de manera directa a la élite. El preparador madrileño parecía tener crédito suficiente para aguantar en el cargo, pero el mismo se agotó tras 14 jornadas. Este fin de semana, después de perder en casa con el Athletic, la guillotina le esperaba en Orriols.

Cuatro derrotas seguidas y seis jornadas sin ganar han sido la gota que ha colmado el vaso de la mencionada paciencia de una directiva a la que le ha chirriado el mal inicio granota como local. El Levante es penúltimo con 9 puntos, como el Oviedo, y todavía no ha ganado en el Ciutat de València, donde solo ha sumado un punto de 18 posibles. La temporada pasada solo perdió un encuentro allí.

El fútbol no se cansa de recordar que el pasado queda muy bien para fotos, vídeos y documentales. Pero casi todos los clubes viven en el presente, duelan más o menos este tipo de decisiones. No es fácil despedir a un héroe. No suele ser habitual que caigan dos antes del cambio de año. Sarabia se ha quedado solo, sin los dos compañeros de profesión que promocionaron a su lado en el verano de 2025. Sobrevivir en los banquillos de Primera no es sencillo.