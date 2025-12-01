Elche-Villarreal: el primer partido de 2026 ya tiene horario

La Primera División sigue adelante y entra en su fase final de la primera vuelta. El Elche volverá a su feudo este próximo domingo para verse las caras con el Girona en un duelo correspondiente a la jornada 15 de la competición doméstica. Este será el primero de los últimos tres que la franja tendrá que disputar antes de acabar el año.

Antes de medirse al Villarreal el próximo sábado tres de enero a las 18:30 en el Martínez Valero, el Elche tendrá que solventar el compromiso mencionado ante el Girona, viajar a Mallorca y recibir al Rayo Vallecano, tres duelos, a priori, "de la misma liga".

El duelo ante el Villarreal no será poca cosa, pues el submarino amarillo está cuajando una temporada excelente. El conjunto dirigido por Marcelino García Toral es tercero en liga, a dos puntos del Barcelona y a uno del Real Madrid, los dos primeros clasificados.

En competición europea están sufriendo más y no están sumando con la misma facilidad que en liga, por lo que el próximo tres de enero visitará el Martínez Valero uno de los peores rivales posibles.