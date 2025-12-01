Elche CF | Jornada 18
Elche-Villarreal: el primer partido de 2026 ya tiene horario
El conjunto franjiverde arrancará el año el próximo sábado tres de enero a las 18:30
La Primera División sigue adelante y entra en su fase final de la primera vuelta. El Elche volverá a su feudo este próximo domingo para verse las caras con el Girona en un duelo correspondiente a la jornada 15 de la competición doméstica. Este será el primero de los últimos tres que la franja tendrá que disputar antes de acabar el año.
Antes de medirse al Villarreal el próximo sábado tres de enero a las 18:30 en el Martínez Valero, el Elche tendrá que solventar el compromiso mencionado ante el Girona, viajar a Mallorca y recibir al Rayo Vallecano, tres duelos, a priori, "de la misma liga".
El duelo ante el Villarreal no será poca cosa, pues el submarino amarillo está cuajando una temporada excelente. El conjunto dirigido por Marcelino García Toral es tercero en liga, a dos puntos del Barcelona y a uno del Real Madrid, los dos primeros clasificados.
En competición europea están sufriendo más y no están sumando con la misma facilidad que en liga, por lo que el próximo tres de enero visitará el Martínez Valero uno de los peores rivales posibles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo
- Gimnàstic de Tarragona - Hércules CF
- Adiós al macrochiringuito el Varadero en Pilar de la Horadada: comienza su derribo
- ¿La liberalización de la AP-7 ha descongestionado la circunvalación de Alicante un año después?
- Kipkiriu Langat se proclama campeón de la primera maratón Elche-Alicante
- ¿Has corrido o ido a animar la maratón Elche-Alicante? Búscate en nuestra fotogalería y comenta cómo ha sido la experiencia
- San Vicente, una vía en constante transformación que aspira a un futuro sin coches
- Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores