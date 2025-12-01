Elche CF
Horario y dónde ver el Quintanar del Rey-Elche de la segunda ronda de Copa
El conjunto franjiverde viaja hasta tierras conquenses para medirse a un conjunto de Segunda Federación
La segunda ronda de Copa del Rey enfrentará al Quintanar del Rey, 15º clasificado del grupo 5 de Primera RFEF con 12 puntos, y al Elche, situado en mitad de la tabla de Primera División con 16 puntos. El encuentro entre quintanareños e ilicitanos se disputa este miércoles 3 de diciembre a las 21 horas.
El equipo franjiverde llega a la cita en el peor momento en cuanto a resultados de toda la temporada. Solo ha sumado tres puntos de los últimos 21 posibles en liga, mientras que en Copa del Rey se deshizo de Los Garres con facilidad. Por su parte, el Quintanar del Rey, equipo entrenado por Pedro Bolaños, llega al enfrentamiento tras vencer al filial del Getafe y al Real Madrid C.
El partido podrá verse en directo a través de Movistar Plus España, al igual que más encuentros de Copa del Rey a la misma hora.
