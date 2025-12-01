Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elche CF

Horario y dónde ver el Quintanar del Rey-Elche de la segunda ronda de Copa

El conjunto franjiverde viaja hasta tierras conquenses para medirse a un conjunto de Segunda Federación

Los jugadores del Elche posan antes de arrancar el duelo de la última ronda de Copa del Rey.

Los jugadores del Elche posan antes de arrancar el duelo de la última ronda de Copa del Rey. / Elche CF

Kike Calabuig

Kike Calabuig

La segunda ronda de Copa del Rey enfrentará al Quintanar del Rey, 15º clasificado del grupo 5 de Primera RFEF con 12 puntos, y al Elche, situado en mitad de la tabla de Primera División con 16 puntos. El encuentro entre quintanareños e ilicitanos se disputa este miércoles 3 de diciembre a las 21 horas.

El equipo franjiverde llega a la cita en el peor momento en cuanto a resultados de toda la temporada. Solo ha sumado tres puntos de los últimos 21 posibles en liga, mientras que en Copa del Rey se deshizo de Los Garres con facilidad. Por su parte, el Quintanar del Rey, equipo entrenado por Pedro Bolaños, llega al enfrentamiento tras vencer al filial del Getafe y al Real Madrid C.

Noticias relacionadas y más

El partido podrá verse en directo a través de Movistar Plus España, al igual que más encuentros de Copa del Rey a la misma hora.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo
  2. Gimnàstic de Tarragona - Hércules CF
  3. Adiós al macrochiringuito el Varadero en Pilar de la Horadada: comienza su derribo
  4. ¿La liberalización de la AP-7 ha descongestionado la circunvalación de Alicante un año después?
  5. Kipkiriu Langat se proclama campeón de la primera maratón Elche-Alicante
  6. ¿Has corrido o ido a animar la maratón Elche-Alicante? Búscate en nuestra fotogalería y comenta cómo ha sido la experiencia
  7. San Vicente, una vía en constante transformación que aspira a un futuro sin coches
  8. Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores

La alfombra de Crevillent lidera las solicitudes europeas para obtener el sello IGP industrial

La alfombra de Crevillent lidera las solicitudes europeas para obtener el sello IGP industrial

Estas son las mejoras de la nueva contrata de la basura y limpieza de Villena

Estas son las mejoras de la nueva contrata de la basura y limpieza de Villena

Elche-Villarreal: el primer partido de 2026 ya tiene horario

Elche-Villarreal: el primer partido de 2026 ya tiene horario

La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra cargos de Israel por la detención de la flotilla a Gaza

La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra cargos de Israel por la detención de la flotilla a Gaza

Orihuela abre las puertas del centro ocupacional Oriol, mientras el AMPA advierte de que falta el equipamiento y el servicio de comedor

Orihuela abre las puertas del centro ocupacional Oriol, mientras el AMPA advierte de que falta el equipamiento y el servicio de comedor

Alicante espera instalar más de 40 puntos de recarga para vehículos en la vía pública en 2026

Alicante espera instalar más de 40 puntos de recarga para vehículos en la vía pública en 2026

Benidorm incrementará las cámaras de control de aforo de las playas con la nueva catenaria de la playa de Levante

Benidorm incrementará las cámaras de control de aforo de las playas con la nueva catenaria de la playa de Levante

Antonio Bernabéu, diputado de Infraestructuras: "El Plan Planifica supone un impulso esencial para los pequeños municipios de Alicante"

Tracking Pixel Contents