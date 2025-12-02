Sarabia refleja la ambición del Elche por la Copa: "Vamos a por ella"

A por la Copa. Directo y contundente se ha mostrado Eder Sarabia, entrenador del Elche, en la previa del duelo que su equipo disputará en Quintanar del Rey contra el conjunto local, correspondiente a la segunda ronda de Copa del Rey, a partido único y sobre césped artificial. El vasco no pone excusas y muestra la ambición de un club que quiere tratar de repetir el mayor éxito de su historia, aquella finalísima de 1969.

"Le doy a la Copa una importancia total. El año pasado ya nos hacía mucha ilusión y este año más porque tenemos más capacidad y hemos demostrado que podemos competir contra cualquier rival", dijo el preparador vasco este martes, en la previa del duelo.

Rival valiente

Sarabia calificó al Quintanar del Rey como un equipo "valiente", a pesar de sus problemas clasificatorios y recordó que en este tipo de eliminatorias no influye demasiado "el estado anímico". "Para ellos será uno de los partidos más importantes de la temporada. A pesar de estar ahí abajo, hacen cosas interesantes", señaló el vizcaíno, que no concedió excesiva trascendencia a la superficie artificial en la que se disputará el partido.

"Es un campo largo, aunque un pelín más estrecho. El equipo que supuestamente tiene más nivel es el que tiene que tener más capacidad para adaptarse. Para lo que queremos desarrollar no es ninguna excusa", reflexionó Sarabia, que confirmó la baja del delantero Álvaro Rodríguez, la duda de Diang y que dará descanso a los jugadores con ligeros problemas físicos, especialmente en rodilla y tobillo.

El entrenador del Elche también garantizó la plaza de titular al portero argentino Matías Dituro, al que alabó por su rendimiento durante la temporada, tanto en partidos como entrenamientos. Sarabia confía en que el partido en Quintanar del Rey también permita a su equipo recuperar sensaciones tras una mala racha en la Liga, donde acumula siete partidos consecutivos sin ganar.

"Es una manera de reivindicarnos y de romper esos resultados que estamos teniendo. Vamos a ir a por todas, a presionar, atacar y buscar la portería contraria. Vamos a demostrar que nos interesa mucho la Copa y que le ponemos los cinco sentidos", aseveró. "Al final, ganar, aunque sea en un entrenamiento, siempre te da un punto más", añadió Sarabia, que no ha detectado inquietud en la afición del Elche a pesar de la mala dinámica en la Liga, en la que el equipo ha sumado tres puntos de los últimos 21.

Momentos complicados

"La sensación que tengo de la gente sigue siendo de agradecimiento y de ilusión. Que miren la clasificación y analicen cómo juega el equipo. El año pasado superamos momentos complicados", recordó el vizcaíno. "Seguro que hay gente más preocupada o crítica, pero vamos a intentar poner un puntito más en estos cinco partidos que tenemos para darle la vuelta a los resultados e irnos a las vacaciones con otra sensación", explicó.

Eder Sarabia, sentado en el banquillo del Coliseum antes del partido. / ALEJANDRO MATIAS / LOF

Por último, Sarabia desveló un detalle de su cuerpo técnico que define la ilusión que tiene el equipo por la Copa. "En el vestuario, como el año pasado tenemos el mensaje road to Sevilla", en alusión a disputar la final de la competición. "Esa ilusión no nos la quita nadie. Vamos a por ello porque tenemos muchas ganas, queremos demostrar que estamos bien y queremos el refuerzo anímico de pasar la eliminatoria", concluyó.