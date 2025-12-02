Elche CF | Historia
El Elche vuelve a la provincia de Cuenca cuatro décadas después
El conjunto franjiverde se midió al Villarrobledo, también en Copa, en 1985
El Elche disputará este miércoles su tercer partido oficial en la provincia de Cuenca, en tres localidades diferentes. Quintanar del Rey dará continuidad a las visitas a Cuenca, en la temporada 1951-1952 y a Villarrobledo, en la 1985-1986. De esta última, también en Copa, se cumplen cuatro décadas.
Aquel equipo franjiverde, dirigido por Roque Olsen, se presentaba al partido de ida de la primera ronda de Copa como claro favorito. Y cumplió con su papel, derrotando a los locales por 0-1, gracias a un solitario gol de Sánchez Lorenzo, de libre indirecto, en el minuto 28.
Olsen hizo rotaciones para la mencionada cita y, de hecho, dejó en la ciudad de las palmeras entrenando por su cuenta a un buen número de titulares habituales para preparar el siguiente compromiso liguero. El duelo tuvo un toque especial para el guardameta Puente, que debutó con el Elche en partido oficial.
Fiesta en Villarrobledo
El campo de Nuestra Señora de la Caridad se llenó para recibir a un Elche que acababa de descender a Segunda División. El once de aquella tarde fue el compuesto por el ya mencionado Puente bajo palos y como jugadores de campo Nando, Asencio, Fidel, Adriano, Manolo, Lasaosa, Riado, Claudio, Anquela y el goleador, Sánchez Lorenzo. También jugó Ruiz II, que sustituyó a Manolo.
El partido fue entretenido y la grada una fiesta, ovacionando a su equipo y reconociendo con aplausos al finalizar el encuentro al conjunto franjiverde. «La visita del Elche, aunque haya venido con los suplentes, es un acontecimiento para nuestra ciudad», declaró Aurelio Fernández, entrenador del Villarrobledo. En la vuelta, los ilicitanos también ganaron (2-0) y pasaron ronda.
La otra parada oficial del Elche en su centenaria historia en Cuenca tuvo lugar en la temporada 1951-1952, en la que la organización territorial de Tercera División emparejó al conjunto ilicitano con la Unión Balompédica Conquense. Entonces, el resultado fue muy diferente y los locales se impusieron con contundencia por 3-0.
