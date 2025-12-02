Previa del Quintanar del Rey-Elche: el «plan B» contra el fútbol de esparto

Al Elche le toca esta vez ponerse en contra de la ilusión, la de Quintanar del Rey, que apretará este miércoles (21 horas, Movistar+) en busca de la clásica sorpresa de estas primeras rondas de Copa. Un duelo en que, además, los franjiverdes tendrán en contra también el siempre molesto césped artificial cuando estás acostumbrado a la hierba de Primera División. Ese fútbol de esparto del que emergió en su día el centenario club ilicitano será su gran rival.

Aun así, Eder Sarabia ha lanzado un mensaje claro. O dos. Van a por la Copa y el césped no es una excusa. Tienen herramientas de sobra para mejorar su actuación del curso pasado y para subsanar los problemas que puedan surgir por la superficie. Hace mes y medio allí mismo jugó el filial franjiverde, con empates sin goles. Los chavales han advertido de que el tapete no es de la mejor calidad. Sarabia confía en que por la hora y la temperatura, el balón ruede sin problemas ni sobresaltos.

Eder Sarabia, antes del Elche-Getafe de la jornada 14 / LOF

Con ello cree el vasco que, juegue quien juegue, su plantilla debe ser capaz de evidenciar las tres categorías de diferencia que hay entre ambas entidades. Y que Quintanar sea un bálsamo en la mala racha de resultados actual en liga: siete jornadas sin ganar.

Bajas y dudas

Hasta tierras conquenses, el Elche viajará sin Álvaro Rodríguez, que en principio no debería tener problemas para llegar el domingo al duelo contra el Girona, pero al que se ha decidido reservar entre semana. Diang es duda y Josan viajará por decisión propia, aunque está por ver la ayuda que pueda ofrecer tras un par de semanas lesionado.

Será día para que la reivindicación gane a la depresión. Reválida para futbolistas como Redondo o Yago, ávidos de minutos. O para que Mendoza resetee tras una semana dura. O incluso para que Rafa Mir suavice el enfado que parece tener de cara a portería en las últimas jornadas. Un mal día, un tropiezo inesperado, no sería desastroso, pero añadiría gramos de dudas a la mencionada mala racha.

Fede Redondo da un pase durante el partido frente a Los Garres. / ECF / Jesús Hernández

Enfrente, el jolgorio. La fiesta. El Quintanar del Rey no está haciendo la mejor de las temporadas en el grupo 5 de Segunda RFEF, pero está intentando alzar el vuelo. Decimoquinto, en zona de descenso, lleva tres semanas sin perder y dos victorias consecutivas ante los filiales de Real Madrid y Getafe.

El estadio de San Marcos se vestirá con sus mejores galas para recibir por segunda vez a un Primera. La anterior fue en 2022, el Girona, curiosamente el próximo rival en liga de los franjiverdes, en quien Sarabia no quiere pensar. Estos días solo tiene ojos para Quintanar del Rey, el césped artificial, la ilusión de su homólogo Pedro Bolaños y cómo frenar a Iglesias. Puro fútbol de esparto.