El 1x1 franjiverde del Quintanar del Rey-Elche: Fort arregla su día... y el del equipo

El Elche sufrió más de la cuenta para derrotar al Quintanar del Rey en la segunda ronda de Copa del Rey, en un partido decidido en la prórroga con gol de Héctor Fort en el minuto 117.

Consulta las notas de los 17 jugadores del Elche en el estadio San Marcos.

4 Matías Dituro, Portero Se complicó el día No tuvo excesivo trabajo e hizo volver al equipo a la casilla inicial con un error en un saque de puerta que regaló el 1-1.

6 José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista Sin penalti El más peligroso de una insípida primera parte. Le hicieron un penalti que el colegiado no pitó. Regresó tras lesión y jugó una hora.

5 John Chetauya Nwankwo Donald, Defensa Discreto Una arrancada al filo del descanso fue su aportación más interesante al duelo. Sin mucha presencia con balón el resto del choque.

5 Bambo Diaby, Defensa Nervioso Al filo de la navaja en varias ocasiones, fuerte en otras. No pagó caro ningún error. En el 84 dejó una galopada hasta la línea de fondo finalizada con un mal pase.

5 Víctor Chust García, Defensa Correcto Jugó medio parte, tiempo aparentemente pactado para no cargar sus piernas. Sin excesivo trabajo.

6 Nico Salvador, Defensa Cumplidor Titular y una hora de juego más que aseado para levantar la mano en el caso de que Sarabia le necesite en el futuro.

4 Federico Redondo, Centrocampista Flojo El día para reivindicarse terminó en otra jornada sin ver absolutamente nada de lo que se espera de él. No tuvo el control del partido ni mostró incidencia en el juego.

5,5 Ali Houary, Centrocampista Gol... y poco más Brilló en la acción del 0-1, con una excelente pared con Mendoza. Poco más se le vio hasta que fue sustituido por Aguado.

5 Rodrigo Mendoza, Centrocampista Líder gris Lideró la medular franjiverde en una mala noche. Su momento de brillo fue la dejada a Ali, asistencia, en el 0-1. Sustituido por Neto al poco de empezar la prórroga.

4,5 Adam Boayar, Delantero Perdido Sin ocasiones claras. Buscó su lugar sobre el terreno de juego durante 120 minutos... y nunca lo encontró. Puso voluntad, eso sí.

5 Rafael Mir, Delantero Sin ocasiones... ni gol El murciano no pudo reencontrarse con el gol y romper su mala racha de cara a puerta. Sin nada que llevarse a la boca en 45 minutos.

5 Yago Santiago, Delantero Brillo con cuentagotas Sigue acumulando minutos. Tuvo una fase bastante buena al salir tras el descanso, pero luego se fue diluyendo.

5 Léo Petrót, Defensa A lo suyo Casi se marca un gol en propia meta, que dio en el palo. Sin complicaciones defensivas, no brilló especialmente en la salida desde atrás.

6 Héctor Fort, Defensa Goleador Capaz de lo peor y de lo mejor. Falló un centro teóricamente sencillo para asistir y perdió muchos balones, pero apareció en el 117 para, con un fuerte chut, dar el pase de ronda.

5 Adrià Giner Pedrosa, Defensa Sin penalti (II) Le pasó como a Josan, al no ver el árbitro un penalti bastante claro cometido sobre él, en el minuto 96, ya en la prórroga. Bastante incisivo por banda, aunque sin premio.

5,5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Orden Sin ser su actuación más destacada, dejó su habitual poso en el equipo para recuperar el dominio en un momento caliente del partido como la prórroga.