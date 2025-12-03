Elche CF
El 1x1 franjiverde del Quintanar del Rey-Elche: Fort arregla su día... y el del equipo
Los franjiverdes se imponen en una noche bastante gris
El Elche sufrió más de la cuenta para derrotar al Quintanar del Rey en la segunda ronda de Copa del Rey, en un partido decidido en la prórroga con gol de Héctor Fort en el minuto 117.
Consulta las notas de los 17 jugadores del Elche en el estadio San Marcos.
Suscríbete para seguir leyendo
Matías Dituro, Portero
Se complicó el día
No tuvo excesivo trabajo e hizo volver al equipo a la casilla inicial con un error en un saque de puerta que regaló el 1-1.
José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista
Sin penalti
El más peligroso de una insípida primera parte. Le hicieron un penalti que el colegiado no pitó. Regresó tras lesión y jugó una hora.
John Chetauya Nwankwo Donald, Defensa
Discreto
Una arrancada al filo del descanso fue su aportación más interesante al duelo. Sin mucha presencia con balón el resto del choque.
Bambo Diaby, Defensa
Nervioso
Al filo de la navaja en varias ocasiones, fuerte en otras. No pagó caro ningún error. En el 84 dejó una galopada hasta la línea de fondo finalizada con un mal pase.
Víctor Chust García, Defensa
Correcto
Jugó medio parte, tiempo aparentemente pactado para no cargar sus piernas. Sin excesivo trabajo.
Nico Salvador, Defensa
Cumplidor
Titular y una hora de juego más que aseado para levantar la mano en el caso de que Sarabia le necesite en el futuro.
Federico Redondo, Centrocampista
Flojo
El día para reivindicarse terminó en otra jornada sin ver absolutamente nada de lo que se espera de él. No tuvo el control del partido ni mostró incidencia en el juego.
Ali Houary, Centrocampista
Gol... y poco más
Brilló en la acción del 0-1, con una excelente pared con Mendoza. Poco más se le vio hasta que fue sustituido por Aguado.
Rodrigo Mendoza, Centrocampista
Líder gris
Lideró la medular franjiverde en una mala noche. Su momento de brillo fue la dejada a Ali, asistencia, en el 0-1. Sustituido por Neto al poco de empezar la prórroga.
Adam Boayar, Delantero
Perdido
Sin ocasiones claras. Buscó su lugar sobre el terreno de juego durante 120 minutos... y nunca lo encontró. Puso voluntad, eso sí.
Rafael Mir, Delantero
Sin ocasiones... ni gol
El murciano no pudo reencontrarse con el gol y romper su mala racha de cara a puerta. Sin nada que llevarse a la boca en 45 minutos.
Yago Santiago, Delantero
Brillo con cuentagotas
Sigue acumulando minutos. Tuvo una fase bastante buena al salir tras el descanso, pero luego se fue diluyendo.
Léo Petrót, Defensa
A lo suyo
Casi se marca un gol en propia meta, que dio en el palo. Sin complicaciones defensivas, no brilló especialmente en la salida desde atrás.
Héctor Fort, Defensa
Goleador
Capaz de lo peor y de lo mejor. Falló un centro teóricamente sencillo para asistir y perdió muchos balones, pero apareció en el 117 para, con un fuerte chut, dar el pase de ronda.
Adrià Giner Pedrosa, Defensa
Sin penalti (II)
Le pasó como a Josan, al no ver el árbitro un penalti bastante claro cometido sobre él, en el minuto 96, ya en la prórroga. Bastante incisivo por banda, aunque sin premio.
Marc Aguado Pallarés, Centrocampista
Orden
Sin ser su actuación más destacada, dejó su habitual poso en el equipo para recuperar el dominio en un momento caliente del partido como la prórroga.
Martim Neto, Centrocampista
Desacertado
Intentó en varias ocasiones desequilibrar con su calidad, sin éxito.
- Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo
- Asesina a cuchilladas a su pareja en Alicante y luego se ahorca en el balcón
- Hasta 300 euros de ayuda por cambiar tu frigorífico: así funciona el nuevo Plan Renove de Electrodomésticos
- La trascendental decisión de Mazón en su último día como president sobre una pequeña localidad de Alicante
- El nuevo dueño del Eldense, tras el retraso en el pago de dos mensualidades: «Espero que lo que dejaron de correr en el anterior partido lo hagan en este»
- Acordonan la calle O’Donnell de Alicante por riesgo de desprendimientos en el hotel Riscal
- Desahuciada una familia con dos hijos de 6 y 11 años en Alicante
- Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores