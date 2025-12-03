¿Eres aficionado del Elche y quieres la firma de Eder Sarabia? Así puedes conseguirla
El técnico franjiverde firmará autógrafos y se fotografiará con aficionados en un acto que se celebrará este jueves
El entrenador del Elche, Eder Sarabia, será el protagonista de un acto público este jueves, en el que se fotografiará con aficionados y firmará a todo aquel que asista. La entidad, en un acto de firmas organizado junto a Next Energia 21, uno de los patrocinadores del club; ha organizado un evento en la tienda oficial del Elche CF en el Centro Comercial L'Aljub.
El acto tendrá lugar este jueves 4 de diciembre entre las 17:30 horas y las 18:30 horas, en el que todos los aficionados tendrán la oportunidad de acercarse a Sarabia para fotografiarse con él y conseguir la firma del entrenador franjiverde. Durante esa hora, el técnico atenderá a todos y cada uno de los aficionados que lo requieran.
Comunicado del Elche CF sobre el evento
El entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, protagonizará este jueves 4 de diciembre un acto de firmas organizado junto a Next Energia 21, patrocinador oficial del Club. De 17:30 a 18:30 horas, todos los aficionados franjiverdes tendrán la oportunidad de acercarse a la tienda oficial del Elche CF ubicada en el Centro Comercial L’Aljub para conocer en persona al técnico y llevarse un recuerdo único.
La acción, impulsada por Next Energa 21, reforzará una vez más la conexión entre el Club y su masa social, ofreciendo a los seguidores la posibilidad de compartir un momento muy especial con el entrenador que lidera el proyecto franjiverde. Sarabia dedicará autógrafos y saludará a todos los aficionados que se acerquen.
Este encuentro se suma a las acciones organizadas por el Club y sus patrocinadores para fomentar la participación de la afición en la vida diaria del Elche CF y acercar a los jugadores y, en este caso, al entrenador a los seguidores de la entidad.
