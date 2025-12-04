El Elche cuida a sus delanteros

Después de superar la segunda ronda de la Copa del Rey en un partido cargado de suspense, el Elche ha regresado a los entrenamientos este jueves a las 14 horas, en el estadio Díez Iborra, con la mirada puesta en el partido frente al Girona de este domingo, en el Martínez Valero.

La sesión, de baja carga para los titulares frente al Quintanar del Rey, ha contado con dos ausencias destacadas. Ni Álvaro Rodríguez ni André Silva han acudido a la sesión de este jueves con el grupo, a tres días de recibir al Girona. Han sido las dos únicas bajas de un entreno al que sí ha acudido Grady Diang, con molestias musculares al inicio de la semana, y Rafa Mir, el otro delantero centro que hay en la plantilla franjiverde.

También se han ejercitado todos los titulares en el partido de Copa, además de los canteranos Nico Salvador, Adam Boayar, Ali Houary, David Hernández y Dani Ballesteros 'Piri'. Por descanso, David Affengruber, Álvaro Núñez, Pedro Bigas, Aleix Febas, Grady Diang, Álvaro Rodríguez y André Silva se quedaron el miércoles en Elche y no viajaron a Cuenca con la expedición. Tras un día de descanso, los cinco primeros han vuelto este jueves al trabajo en el Díez Iborra, mientras que "El Toro" y Silva se han quedado al margen del grupo.

Pese a lo anterior, lo más probable es que ambos estén disponibles para el partido frente al Girona. El propio Eder Sarabia, en rueda de prensa, dijo que Álvaro Rodríguez "hizo un gesto en una jugada frente al Getafe que le dejó resentido de la rodilla. Si tuviéramos que forzarlo, seguramente estaría (para el partido en Quintanar del Rey) porque ha evolucionado muy bien. Pero en principio le guardaremos para que llegue perfecto al domingo", explicó, garantizando así, salvo contratiempo de última hora, la disponibilidad del uruguayo para el duelo vital frente al Girona.

Por otra parte, Sarabia no hizo mención a André Silva al citar los futbolistas que se encontraban tocados físicamente, lo que invita a ser optimista con su participación en el Elche-Girona.