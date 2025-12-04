Josan se convierte en el décimo jugador con más partidos en la historia del Elche: "Me encantaría retirarme aquí"

La leyenda de Josan Ferrández en el Elche sigue agrandándose. El de Crevillente, que alcanzó ayer miércoles los 36 años, ha pasado a formar parte del club más exclusivo en la historia de la entidad. A sus tres ascensos con la franja (2017/18, 2019/20 y 2024/25), se suma un nuevo logro: tras jugar en Quintanar del Rey, se convirtió en el décimo jugador con más partidos en la historia del Elche (266 encuentros), superando así a Jose Antonio Níguez 'Boria'.

El capitán, en sala de prensa, se mostró orgulloso tras entrar en el top 10 histórico del club: "Es un orgullo muy grande. Una satisfacción increíble. Cuando firmé en aquel mercado de invierno de 2018 jamás pensé que esto podría pasar". El extremo del Elche aseguró que "es complicado lograr algo así y más todavía en el fútbol de hoy en día. Es difícil que un jugador aguante tanto en el mismo club. Tengo mucho arraigo aquí, soy canterano y es lo que siempre he deseado. Lleva detrás un sacrificio y un trabajo muy grande".

Josan, al ser cuestionado por su continuidad más allá de junio, fecha en la que expira su contrato, dijo encontrarse "muy bien para seguir". "Yo me encuentro muy bien más allá de la pequeña lesión que he tenido. Cuando me ha tocado rendir esta temporada lo he hecho a un nivel importante. A día de hoy mi idea no es colgar las botas, me veo capacitado para seguir jugando. No sé si será aquí porque termino contrato... pero ya todos sabéis que me encantaría seguir aquí. Me encantaría retirarme aquí, pero también soy consciente de que el nivel del club cada vez es más alto. Sé que quiero seguir jugando, ojalá pueda ser aquí", añadió.