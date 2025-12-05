Horario y dónde ver el Elche-Girona de la jornada 15 de Primera División

Elche y Girona se enfrentarán este viernes, a partir de las 14 horas en el estadio Martínez Valero. El partido, enmarcado en la jornada 15 de la Primera División, enfrenta a dos equipos que apuntan a luchar por eludir el descenso a Segunda.

Por su parte, el conjunto dirigido por Eder Sarabia llega inmerso en su peor racha de resultados de la temporada. No ganan un partido desde el 28 de septiembre frente al Celta. Durante las últimas semanas, han visto cómo se reduce su margen respecto al descenso hasta los cuatro puntos. Eso sí, los ilicitanos tiraron de oficio para avanzar en la segunda ronda de al Copa del Rey, frente al Quintanar del Rey, y estarán en el sorteo de dieciseisavos de final.

Algo mejor, al menos en cuanto a resultados, llega el Girona a la cita. Los de Míchel firmaron un deficitario inicio de temporada, pero ya vislumbran los puestos de tranquilidad tras solamente perder un partido de los últimos cinco. Pese a la mejora en liga, el equipo catalán fue eliminado de la Copa el pasado miércoles, frente al Ourense.

El partido se podrá disfrutar en Movistar Plus, a partir de las 14 horas. Desde media hora antes, protagonistas de ambos equipos se pasaran por la previa al choque.