Sarabia confirma la intención del Elche de fichar en invierno

El Elche saldrá al mercado de invierno a buscar reforzar su plantilla. Así lo ha confirmado Eder Sarabia este viernes, en sala de prensa, al ser preguntado por la proximidad de la ventana de fichajes, que abrirá el próximo 1 de enero.

"Seguramente sí. No hemos hablado cosas muy concretas, pero sí que hay intención. Creo que tenemos una gran plantilla, ahora también hemos recuperado a Yago de Santiago. Grady (Diang) ahora está jugando por dentro y no en banda, por lo que probablemente necesitemos a un perfil de esas características", dijo el entrenador, confirmando así la posibilidad de firmar a un extremo.

"Sí que pensamos que necesitamos pequeños matices que siempre vienen bien para aumentar la competitividad y la frescura en la plantilla. Nos lo tomamos con calma y sabiendo que en el caso de que finalmente no firmemos nada, también estaríamos tranquilos. Si llega alguien debe de ser de nivel, dar rendimiento inmediato y tener muchas ganas de venir al Elche", esclareció el bilbaíno en la rueda de prensa previa al Elche-Girona.

Bambo Diaby, con el balón controlado durante el partido de Copa del Rey. / Jesús Hernández / ECF

En el apartado de salidas, Sarabia no quiso individualizar al ser preguntado por Bambo Diaby y Federico Redondo, dos de los futbolistas que menos minutos han tenido en los primeros cuatro meses de competición. Sobre el central de Mataró, achacó su falta de minutos a los problemas de pubalgia que tuvo al inicio de la temporada. Además, confirmó haber dudado "en varios momentos" a la hora de darle entrada en el once, pero también dijo que "después del otro día (tras su partido en Quintanar del Rey) le veo mucho más capaz".

Acerca de Redondo, dijo verle "comprometido, bien y con ganas". "En su posición hay mucha competencia. Es parte de su adaptación a esa posición, que encima en nuestro caso es muy concretra. ya ha entrado en los últimos partidos y cada vez lo entiende mejor. Estoy convencido de que cada semana va a ir a más", agregó Sarabia.

Situación de Ali Houary

El entrenador del Elche también habló sobre la situación del jugador con ficha del filial Ali Houary. El mediapunta fue titular frente al Betis y al Sevilla en las primeras jornadas de liga, pero con el paso de las semanas ha ido desapareciendo de los onces. El pasado miércoles, abrió el marcador en Quintanar del Rey con un gran gol por la escuadra.

"Su situación no es nada fácil. A veces nos pensamos que los jugadores son robots. Que tienen que rendir y que, pese a ser jóvenes, tienen que sobreponerse a todo. Cuando has empezado siendo titular con el primer equipo y luego dejas de jugar, no es fácil. Yo he hablado con él alguna vez y tiene que entender que es parte de su crecimiento. Sabe lo que necesitamos de él y lo que necesita para seguir creciendo como futbolista", explicó el entrenador franjiverde.

Ali Houary celebra su gol junto a Mendoza. / Jesús Hernández / ECF

"El otro día hizo un golazo e hizo muchas cosas bien. También está siendo muy importante en ese filial. Es una posición muy difícil para entrar, hay mucha competencia. Seguramente la Segunda RFEF se le quede pequeña. También está el mercado pronto, ya veremos lo que es mejor para él", abriendo con sus palabras la puerta a que salga cedido el próximo mercado invernal.