Sarabia, en la previa del Elche-Girona: "La victoria está cerca, creo que la estamos mereciendo"

Ganar un partido de liga más de dos meses después. Ese es el gran objetivo del Elche de cara a este domingo, cuando reciba al Girona, a partir de las 14 horas, en el estadio Martínez Valero. El técnico franjiverde, Eder Sarabia, dijo en la rueda de prensa previa al partido que, con el objetivo de volver a sumar tres puntos, su equipo debe "jugar sin pensar en esa necesidad de puntos o en esa mala racha. Firmaríamos en el punto en el que estamos ahora mismo a principio de temporada. La victoria está cerca y creo que la estamos mereciendo".

El entrenador, todavía con la resaca de la Copa del Rey, puso en valor el pase de ronda de su equipo en Quintanar del Rey: "Todos sabemos la Copa lo dura que es. Me quedé durmiendo con mis hijos pronto, pero he alucinado viendo los resultados esta mañana. Todos hemos ido apurados. Es normal que haya equipos que prioricemos la liga, sobre todo en momentos en los que piensas que no tienes los puntos que mereces o necesitas. Pero no es nada sencillo jugar estos partidos".

"Estamos en un sitio en el que en todos los sentidos estamos encantados. Soy muy feliz y tengo todo lo que necesito para trabajar bien. Con la afición estoy tremendamente agradecido, pero también le pido que el domingo esté con nosotros. Domingo a las 14 horas es un bien horario para que vayamos todos. Les vamos a necesitar y además va a ser un partido", reflexionó Sarabia en un mensaje de agradecimiento a la afición... y un llamamiento para que acudan al Martínez Valero este domingo.

El rival y la enfermería

El técnico bilbaíno ensalzó la figura de Míchel como entrenador y valoró positivamente la mejora del Girona en los últimos partidos. "Esperamos un equipo valiente que intente combinar. Con espacios tienen capacidad para hacernos daño. Tienen bajas, la de Ounahi es bastante importante. No creo que vaya a ser fácil controlar el partido para ninguno de los dos equipos. Estamos convencidos, fuertes y tenemos las cosas claras, pero sabemos el rival que nos viene", desarrolló.

Sarabia contó que, tras el desgaste físico en la eliminatoria de Copa, todavía está por ver "cómo están" algunos jugadores: "Estan recuperando bien, pero faltan todavía dos entrenamientos. Les agradecía a todos el grandísimo esfuerzo que hicieron. Se comprometieron muchísimo. No se les puede pedir más".

El centrocampista turco del Real Madrid Arda Guler (d) pelea un balón con el centrocampista inglés del Elche C.F Grady Diangana durante el partido de LaLiga, este domingo en el estadio Martínez Valero. EFE / Manuel Bruque. (Elche) (Real Madrid) / Manuel Bruque / EFE

Sobre las bajas, el preparador franjiverde no descartó a ninguno de sus futbolistas de cara al choque. Eso sí, tal y como publicó este periódico, confirmó que se ha cuidado especialmente a lo largo de la semana a André Silva y Álvaro Rodríguez, quienes salieron tocados del partido en el Coliseum. Sin embargo, aseguró que Grady Diang también "está ya bien" y que no va a "tener ninguna baja" de cara al Elche-Girona.

"La gente está preparada. Todos. Los que llevan tiempo sin jugar lo hacen durante 120 minutos y pueden acabar. Necesitamos probablemente ese refuerzo de una buena victoria en liga. Sabemos que juegue quien juegue va a dar un buen rendimiento. El domingo debe de ser el partido en el que demos un golpe definitivo con una victoria", agregó sobre el momento físico y mental de la plantilla.

Mendoza y su momento deportivo

Sarabia también valoró el momento que atraviesa Rodrigo Mendoza. El "30" del Elche, tras un gran inicio de temporada en su estreno en Primera División, ha perdido protagonismo en las últimas semanas, sobre todo tras volver de su aventura en el Mundial de Chile. Pretendido por varios de los clubes más importantes de Europa, el técnico considera que su situación se enmarca dentro de "el proceso natural de una temporada".

Rodri Mendoza, durante un entrenamiento. / Áxel Álvarez

"El haberse perdido algunas semanas con nosotros ha hecho que otros tengan algo más de protagonismo. Ahora está jugando un pelín más Grady, pero porque lo ha hecho muy bien. El año pasado tenía mucha competencia, pero ahora también hay jugadores que están rindiendo. En Getafe le costó un poquito, pero en Quintanar del Rey dio un paso adelante sobre el futbolista que quiere ser", comentó el entrenador franjiverde.