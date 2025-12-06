Primera División | Jornada 15
Alineaciones Elche-Girona: posibles onces, lesionados y sancionados
El conjunto franjiverde regresa al Martínez Valero con el objetivo de romper su mala racha sin ganar en liga
El Elche y el Girona se medirán este domingo a las 12:00 horas en el estadio Manuel Martínez Valero, en un duelo correspondiente a la 15ª jornada de Primera División. Conoce los posibles onces de Eder Sarabia y Michel Sánchez, las bajas confirmadas, los sancionados y las dudas que tienen ambos técnicos.
Elche
Salvo contratiempo de última hora, Sarabia tiene disponible a toda su plantilla para enfrentarse al Girona. Josan ya regresó en Copa tras haberse perdido un par de partidos por lesión y Víctor Chust ha cumplido la sanción de su expulsión contra el Real Madrid.
El técnico vasco también cuenta con Diang y ha tenido entre algodones durante la semana a dos de sus delanteros, Álvaro Rodríguez y André Silva, pero ambos deberían estar disponibles para el domingo.
Girona
En las antípodas de los ilicitanos está su próximo rival, que viene de caer en Copa del Rey. Michel tiene las bajas del exfranjiverde Juan Carlos (rodilla), Krapyvtsov (esguince de tobillo), Portu (ligamentos), Van de Beek (tendón de Aquiles), Abel Ruiz y Stuani, estos dos con lesiones musculares.
Además, el marroquí Ounahi está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas y el preparador del conjunto gerundense mantiene las dudas de Arnau Martínez (proceso febril), Blind, David López, Bryan Gil y Lemar.
Posible once del Elche
Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Bigas, Álvaro Núñez, Germán Valera; Aguado, Febas, Neto; Rafa Mir y Álvaro Rodríguez.
Posible once del Girona
Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Hugo Rincón; Witsel, Iván Martín, Arnau; Tsygankov, Joel Roca y Vanat.
