Guerra entre Real Madrid y LaLiga por una sentencia judicial que afectaría al Elche: "Es difícil inventar tantas cosas..."

El Elche se ha visto en mitad del enésimo fuego cruzado entre el Real Madrid y LaLiga, en una de las muchas batallas judiciales que tienen interpuestas ambas entidades y, en este caso, por la que el club blanco asegura que los clubes que participaron en Segunda División la temporada 2015-2016 tendrán derecho a un pago de 88 millones de euros, a repartir entre 22, algo que la patronal niega tajantemente.

Todo viene de uno de los muchos pleitos que tienen Real Madrid y LaLiga. Este viernes, el club que preside Florentino Pérez, en guerra abierta con la patronal y con su presidente, Javier Tebas, desde hace tiempo, emitió un comunicado oficial en el que ofreció su lectura de la sentencia del Tribunal Supremo que supuestamente otorgaría ese pago extra a los clubes de Segunda División 2015-2016.

Texto íntegro del comunicado del Real Madrid sobre la sentencia del Tribunal Supremo El Real Madrid C. F. muestra su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo conocida hoy que, una vez más, vuelve a dar la razón a nuestro club frente a LaLiga. Esta sentencia confirma plenamente los argumentos esgrimidos por el Real Madrid frente a la modificación estatutaria ilegal promovida por LaLiga en 2015. Dicha modificación ilegal alteró el reparto de los derechos audiovisuales de los clubes. El Tribunal Supremo declara nula la Disposición Adicional Segunda de los Estatutos de LaLiga, incorporada en 2015 sin habilitación legal y dirigida a alterar el reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2015-2016 al margen de lo previsto en la ley. Como consecuencia de esta nulidad, el reparto válido en aquella temporada debe ser el que establecían los Estatutos entonces vigentes: * 60 % de los ingresos para los clubes de Primera División. * 40 % para los clubes de Segunda División. * Reparto igualitario entre todos los clubes dentro de cada categoría. Por lo tanto, el reparto legal aplicable supone el pago de aproximadamente 88 millones de euros adicionales, de los que fueron privados ilegalmente, a los clubes que militaban en Segunda División en la temporada 2015-2016: Alavés, Albacete, Alcorcón, Almería, Bilbao Athletic, Córdoba, Elche, Gimnàstic de Tarragona, Girona, Huesca, Leganés, Llagostera, Lugo, Mallorca, Mirandés, Numancia, Osasuna, Ponferradina, Real Oviedo, Tenerife, Real Valladolid y Real Zaragoza. Asimismo, supone que el Real Madrid perciba la cantidad que legalmente le correspondía, unos 8,8 millones de euros, de la que también fue ilegítimamente privado. Esta resolución del Tribunal Supremo restablece la legalidad y garantiza que las decisiones que afectan al fútbol profesional español se adopten siempre con pleno respeto a la ley y a la transparencia. La sentencia del Tribunal Supremo desestima por completo el recurso interpuesto por LaLiga y ratifica íntegramente lo ya estimado en favor del Real Madrid por la Audiencia Nacional. Esta sentencia es de una trascendencia fundamental para los intereses económicos de los clubes que entonces militaban en la Segunda División y para el propio Real Madrid. El Tribunal Supremo confirma con esta sentencia que el Real Madrid y los clubes mencionados fuimos ilegítimamente perjudicados por la actuación de LaLiga.

Real Madrid vs LaLiga

Por lo tanto, según el Real Madrid, el Elche, al igual que los otros 21 clubes participantes en Segunda División la temporada 2015-2016, tendría derecho a un porcentaje de esos 88 millones, en concreto 4 millones de euros. Aquella campaña, el club franjiverde militó en la categoría de plata tras el descenso administrativo sufrido en el verano de 2015.

Florentino Pérez saluda a aficionados / Agencias

En esta denuncia, como recuerda la propia patronal de clubes, el Real Madrid se presentó en solitario contra LaLiga, por lo que ni Elche ni ningún otro club del fútbol profesional acompañaron a la entidad de Concha Espina. En el Elche eran conocedores del procedimiento judicial, que ya ha llegado al Supremo.

Sin embargo, la versión de LaLiga sobre la lectura de la sentencia emitida este viernes dista bastante de la madridista. El mensaje más claro y directo, por lo que afectaría al Elche, lo ha dado el propio Tebas en sus redes sociales este sábado por la mañana: "Sobre la sentencia del Supremo: es difícil inventarse tantas cosas como hace el Real Madrid. Ni 8,8 millones para el Real Madrid, ni 88 millones para algunos equipos de Segunda. La sentencia no dice eso, ni se concluye de la misma".

Tebas también acusa al Madrid de utilizar "amenazas millonarias" como "patrón" para "presionar", no siendo esta la primera vez que lo hace. La propia LaLiga, por su parte, emitió también su propia nota informativa sobre la susodicha sentencia, en la que no se muestra tan tajante como Tebas, pero en ningún momento habla de tener que indemnizar a ninguno de los clubes que forman parte de su organismo.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE

La postura de LaLiga, bastante firme en este caso, deja en el aire la posibilidad de ese ingreso extra de 4 millones de euros para el Elche, y los otros 21 clubes de Segunda División de la 2015-2016... pese al convencimiento mostrado por parte del Real Madrid en una guerra a la que permanecen atentos no solo los agentes principalmente implicados sino los que podrían verse beneficiados (o no) de manera colateral.