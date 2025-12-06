Previa del Elche-Girona: volver a casa, volver a sonreír

Vuelve el fútbol al Martínez Valero. Vuelve el Elche a jugar en césped natural. Vuelven los franjiverdes al lugar donde más felices son. Su hogar. La fortaleza que, hasta el momento, nadie ha asaltado esta temporada. Ni siquiera el Real Madrid. Una jornada de regresos, entre primer y segundo plato (14 horas) con el Girona como rival. ¿Volverá la sonrisa de la victoria, 70 días después?

Porque el Elche navega en aguas cómodas, pero acumula una molesta racha de siete jornadas sin vencer en liga. El último triunfo se remonta a los últimos días del mes de septiembre, contra el Celta, en el mismo escenario que este domingo quiere volver a ver ganar a su equipo. El duelo, además, tiene su miga. Pese a estar en diciembre y quedar muchísima competición por delante, un triunfo daría muchísimo aire a los futbolistas que dirige Eder Sarabia.

Eder Sarabia, en el banquillo del Martínez Valero, antes del partido. / Europa Press

El Girona, en año de resaca tras dos cursos históricos, el que firmó en liga, luchando con los mejores, y el de su debut en Champions, ha firmado un primer tercio de curso confuso, entre dudas del propio Míchel Sánchez, un icono de la entidad, y resultados que le llevaron al fondo de la tabla, zona de la que intenta salir. Parecía reaccionar, pero esta semana en Copa llegó otro mazazo, con su eliminación en Ourense.

Los catalanes marcan la zona roja del descenso, a cuatro puntos de los franjiverdes. Las matemáticas no engañan: una victoria local alejaría al Elche a siete del miedo. Todo ello tras haber pasado ya un bache de resultados, no así de juego... al menos en el Martínez Valero. A eso se agarran los ilicitanos, esperando que se cumpla el ritual de siempre: mañana soleada, notable entrada en el Martínez Valero, unión a través del «Aromas» y volver a ver al Elche, el de este proyecto, el de Sarabia... a «su» Elche de siempre.

Enfermerías distintas

Para ello, el técnico vasco tiene la suerte de no disponer, salvo contratiempo de última hora, de bajas para la cita dominical. Vuelve Víctor Chust en liga, tras su partido de sanción. También llegan los dos delanteros que han estado entre algodones durante la semana, André Silva y Álvaro Rodríguez. Josan está recuperado de sus molestias musculares y el capitán Pedro Bigas debería volver al once tras dos jornadas de cautela en el banquillo.

El Girona llega a la cita con un buen número de ausencias. El sancionado Ounahi, pieza determinante para el plan de Míchel, se une a los lesionados Abel Ruiz, Juan Carlos, Portu, Van de Beek, Krapyvtsov, David López y Stuani. Con los que sí podrá contar son Arnau Martínez, MVP de los últimos duelos de los suyos frente a Betis y Real Madrid, recuperado de un proceso febril, Bryan Gil, Blind y Lemar.

La racha rojiblanca difiere de la franjiverde en que el Girona parece atravesar, pese a la sorprendente eliminación copera, su primer momento de florecimiento en esta 2025-2026. Viene de enlazar tablas ante Betis y Madrid, sumando un tercer encuentro sin perder, el que ganó en Montilivi al Alavés por la mínima. Eso sí, a domicilio ha sido incapaz de ganar todavía, con tres empates como botines más preciados en sus salidas fuera de Cataluña. Este dato contrasta con el ya sabido de los ilicitanos, que tras su retorno a la máxima categoría todavía no se han topado con un oponente que haya sido capaz de llevarse los tres puntos del Martínez Valero.

André Silva, durante el calentamiento previo al Los Garres-Elche. / ECF / Jesús Hernández

Meterle siete puntos al descenso. Ese es el objetivo en el vestuario del Elche para esta semana, mirando ya hacia el deseo navideño de tener unas fiestas tranquilas, en paz, familia y armonía. Un pinchazo contra el Girona provocaría todo lo contrario.

El grinch seguro que ronda el Martínez Valero. Estará agazapado, con camiseta rojiblanca. El Elche no le quiere dejar salir a escena. Ocho partidos sin ganar serían demasiados. El descenso se acercaría peligrosamente. Se borrarían demasiadas sonrisas de las hasta ahora felices caras franjiverdes. No es buen plan para ningún domingo. Mejor pensar en positivo. En casa. En el césped natural. En el ritual de juego de siempre. En ganar. Y en volver a sonreír.