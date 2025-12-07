El 1x1 franjiverde del Elche 3-0 Girona: Fort y Febas destacan en el Martínez Valero

Exhibición franjiverde en el Martínez Valero. El Elche maniató al Girona durante los 90 minutos y cuajó uno de los mejores partidos de la temporada para volver a ganar 70 días después. Vieron puerta Germán Valera y Rafa Mir por partida doble gracias a dos errores de Gazzaniga. Consulta las notas de los 16 franjiverdes:

7,5 Iñaki Peña, Portero Salvador No tuvo apenas trabajo durante el encuentro, pero cuando el Girona llegó, lo solventó a las mil maravillas. Con el balón se mostró seguro y transmitió paciencia y seguridad en los 90 minutos. Está a un gran nivel.

7,5 Pedro Bigas, Defensa Atento Por momentos ejerció de lateral izquierdo y a campo abierto no decepcionó. Está atento a todo lo que pasa sobre el terreno de juego y nunca pierde su marca. Gran partido del capitán, uno más.

8,5 David Affengruber, Defensa Solvente Un día más en la oficina para él. Es un seguro de vida cuando tiene el balón en los pies y en los duelos no titubea. Hizo que los delanteros del Girona sufriesen. Otra jornada más sigue a un grandísimo nivel con actuaciones impecables.

8 Víctor Chust García, Defensa Duro Derrocha fortaleza en todos los duelos divididos y no comete ningún error. Sigue creciendo a pasos agigantados y ante el Girona no ha dejado respirar a los delanteros. Ha sido la sombra de Vanat durante todo el encuentro.

8,5 Álvaro Núñez, Defensa Versátil Arrancó el duelo situado en la zona central y sus prestaciones fueron excelentes. Cumple allá donde lo pongas y ha demostrado ser un futbolista diferencial en la élite del fútbol español. Sin hacer ruido su nivel está siendo brutal.

9 Héctor Fort, Defensa Incisivo Está a un nivel tremendo. Sus últimas dos semansas están siendo brutales y ante el Girona ha seguido con esta tónica. Es un puñal por la banda derecha y con el balón en los pies, una completa garantía. De una genialidad suya con el exterior nace el primer gol franjiverde y en una arrancada prodigiosa, el segundo.

8 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Pulpo Es un jugón. Todo lo que ocurre en el centro del campo pasa por él. Ha aportado rigor en la salida de balón y también ha destacado por sus robos. Importancia capital la suya en el segundo gol y el Martinez Valero le reconoció el esfuerzo con una ovación.

9 Aleix Febas, Centrocampista Omnipresente Muy superior a todos los centrocampistas del Girona y muy cómodo con el balón en los pies. Otro día más marcando diferencias con sus arrancadas. Quizás se le puede poner un pero en la definición, pues rondó el gol en varias ocasiones, pero sigue a un nivel excelso.

8 Germán Valera, Centrocampista Decisivo No estaba teniendo mucha incidencia en la banda izquierda, más allá de algunas arrancadas o internadas por línea de fondo, pero su gran definición marca diferencias. Superó a Gazzaniga con un potente disparo y volvió a cuajar un gran partido.

7 Grady Diangana, Centrocampista Intenso Es un ejemplo de sacrificio y trabajo. Ante el Girona no dejó de correr en ningún instante y peleó todos los balones, poniendo en compliaciones varias veces a a la defensa visitante. El físico le duró 40 minutos, pero el tiempo que estuvo sobre el verde fue de gran calidad.

8 Rafael Mir, Delantero Listo Estuvo durante la primera parte solo y pérdido en el ataque siendo la única referencia, pero en la segunda mitad todo cambió. Gracias a la ayuda de Gazzaniga volvió a ver puerta en dos ocasiones. No está a su mejor nivel, pero sigue engordando estadísticas. Intentó adornarse con un gol de tacón.

6 Rodrigo Mendoza, Centrocampista Fugaz Entró en el descanso por Diang y dejó destellos de su gran nivel, pero sin mucha incidencia en el juego. El paso del canterano por el partido no tuvo mucho historia.

6,5 Léo Petrót, Defensa Sólido El partido ya estaba visto para sentencia cuando saltó al terreno de juego, pero demostró potencia y seguridad.

6 José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista Extremo Pasan los años y sigue siendo el mismo de toda la vida. Demostró velocidad por banda y rozó el gol en la segunda parte.

6 Adrià Giner Pedrosa, Defensa Veloz Tiró varias arrancadas durante la segunda mitad en la banda izquierda, pero su incidencia en el juego no fue gran cosa, el partido estaba ya decidido.