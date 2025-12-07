Crónica del Elche-Girona: El Elche que nunca dejó de jugar volvió a ganar

Hay pocas situaciones en la vida que generen más mariposas en el estómago que reencontrarse con una o un ex. Siempre desde el civismo, comprobar si le va mejor o peor que cuando estaba a tu lado se convierte en una tortura hasta que se planta ante ti y, con un café entre medias, te cuenta su nueva vida. Entonces, los sentimientos deciden. Respiras o te vuelves a casa confundido, tratando de recordar si cualquier tiempo pasado fue mejor.

La versión futbolística de todo esto es la archiconocida «ley del ex». Ver en el once rival a un futbolista que vistió tu camiseta siempre mosquea, genera una mueca, una advertencia de si no hará hoy todo lo que dejó de hacer ayer. En el Elche-Girona, Gazzaniga invirtió esta ley. Y los ilicitanos sonrieron, al comprobar que los años y el proyecto actual le permiten quedar con cualquiera de sus ex, tomarse un café, enfrentarse a sus nuevas realidades... y seguir sonriendo.

El Elche, digno ganador

El portero argentino del Girona, con su equipo ya perdiendo, sentenció un duelo en el que el Elche fue digno ganador, más que nada porque fue el único contendiente que opositó al triunfo. Dos errores de Gazzaniga en los dos goles de Rafa Mir, que con escasa belleza rompe su mala racha, sirvieron para tornar en plácido lo que podría haber sido un domingo espinoso. 70 días después los franjiverdes vuelven a celebrar una victoria. Ganan, siguen jugando y vuelven a abrir una brecha considerable con la zona de peligro de caída a Segunda División.

Eder Sarabia comenzó su cita particular con Míchel proponiendo un juego táctico. Diversas trampas en su configuración inicial, en la que dispuso solo a Mir como delantero, a dos teóricos laterales (Fort y Álvaro Núñez) sin ocupar esa demarcación específica y a los tres centrales muy móviles y fuera de sus posiciones más habituales durante la temporada, con marcajes al hombre.

El anagrama táctico se le indigestó al Girona, que se encomendó a Vitor Reis para salvarse en las primeras llegadas locales, primero al despejar un venenoso centro de Fort que iba en dirección a Mir en posición muy ventajosa para marcar; y después en un despeje a tiro desde el punto de penalti de Álvaro Núñez. Diang y Febas no aprovecharon los primeros regalos de Gazzaniga, mientras en el área contraria Iñaki Peña solo tenía que intervenir en una acción de altos vuelos para repeler un buen lanzamiento de Tsygankov.

Los errores de Gazzaniga

Camino del descanso, el Elche abrió la lata. Lo hizo a la vez que Diang se lesionaba (otra vez). Mientras las miradas se dirigían hacia el congoleño, caminando totalmente al margen de una jugada ofensiva de su equipo, Germán Valera y Fort conectaron con una pared que el murciano definió con un tiro rápido al palo corto que sorprendió a Gazzaniga.

Y con ventaja ya no se sufrió. Con Mendoza sobre el césped por Diang, el segundo acto comenzó denso, espeso, casi infumable. Hasta que Marc Aguado, pronto, todo hay que decirlo, activó al Elche yendo al suelo a por un balón que le cayó a Fort. El futbolista cedido por el Barça condujo con calidad y esperó el momento idóneo para cederle el balón a un Mir bastante escorado. Este remató, con más fe en el fallo de Gazzaniga que en el gol. Y este llegó.

Ahí murió el Girona, en el primer error penalizado de su portero. Sin embargo, cinco minutos después llegó otro. Reis, tras ganar una carrera a Mir, le cedió el esférico a su guardameta y el exfranjiverde entró en trance, reinició sesión y mientras su sistema operativo se restablecía vio como su pase, en lugar de a los que vestían de negro, que ahora son los suyos, fue a los de blanco y verde, que dejaron de serlo hace tiempo. Rafa Mir aprovechó el regalo, hizo su segunda diana de la tarde y enterró su mala racha y la de su equipo de manera definitiva.

Quedaba media hora, pero ya no era necesario jugar más. El Girona sacó bandera blanca. Y el Elche no quiso hacer más sangre. Affengruber, en una contra, y Rafa Mir, cerca del triplete con un taconazo, pudieron ampliar la ventaja. No hacía falta. Los siete partidos sin ganar ya son historia. El Martínez Valero sigue siendo inexpugnable. El Elche continúa jugando bien en casa. Y mientras esto siga así, podrá sonreír cada vez que vea a un ex.