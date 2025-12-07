Eder Sarabia, entrenador del Elche: "Hemos conseguido una conexión especial con la afición"

70 días después, el Elche volvió a la senda de la victoria de la mejor manera posible. 3-0 en el marcador ante un Girona que no fue rival durante ningún instante del partido y tras el duelo, Eder Sarabia se ha mostrado muy orgullos del juego de su equipo. "Ha sido un partidazo, hemos sido capaces de imponernos desde el principio. La intención era ser agresivos y apretar, hemos llevado el partido donde queríamos. Quiero destacar la convicción después de tanto tiempo sin ganar. Estoy muy contento por lo que ha dado el equipo", comentaba el técnico.

Con este triunfo el Elche se aleja del descenso a siete puntos, pero Eder Sarabia no se confía. "El discurso siempre ha sido parecido, ganando y perdiendo. Esto lo refuerza todo, también para afuera, hoy ha sido una demostración de seguridad y convicción. Hoy era el día clave para volver a sentir ese refuerzo, pero nuestro camino va a seguir siendo el mismo".

Con dos tantos, Rafa Mir se erigió como una de las principales figuras del duelo junto a Héctor Fort y sus dos asistencias. Respecto a ello, Sarabia ha añadido lo siguiente. "Ha tenido el hat-trick en la jugada del tacón. Estoy contento porque los jugadores, al margen de lo que propongamos, lo entienden a la perfección. En el caso de Héctor, en los últimos años no ha jugado nunca tan seguido, está en el proceso de crecer. El único tocado es Grady, vamos a ver si intentamos que juegue más de 40 minutos. Estaba haciendo un partidazo espectacular. Los delanteros tienen que estar conectados en el juego y cuando lo están, los goles llegan".

Respecto a la lesión de Grady, Sarabia ha comentado que no es la misma pierna que terminó con molestias en Getafe. Todavía no se desconoce el alcance de la lesión. Otra novedad en el encuentro fue la posición de Álvaro Núñez, situado por dentro en vez de en el lateral. Aleix y Álvaro son algunos de los futbolistas que mejor entienden lo que transmito, Álvaro juega de futbolista".

"Esto es un tema de todos, hoy tiene especial mérito por el puente. Hemos conseguido una conexión especial con la afición, está orgullosa de nosotros. La gente disfruta, nosotros sentimos eso y por eso somos más fuertes en casa. El fútbol es un juego y no es solo el resultado, hay muchos sentimientos y emociones que en la vida son difíciles de generar", declaraba el técnico.

Portería a cero

"La portería a cero es muy importante para los porteros y sus entrenadores. No lo suelo destacar mucho, pero hoy si. Me gustan las porterías a cero cuando se consiguen imponiéndote, no porque el rival le dé tres veces al palo".

El Elche se aprovechó de los dos errores de Gazzaniga que terminaron siendo decisivos en el transcurso del encuentro. "Si Rafa no va convencido de generar ese error, no marcamos. El error de Mati del otro día va con nuestro juego. Trabajamos mucho ese aspecto del juego, intentamos darle herramientas al jugador. Está siendo una de nuestras fortalezas y vamos a seguir por ahí", opinaba al respecto. .

"Con Míchel, en competición oficial, no me había enfrentado todavía. En algún amisoto sí y normalmente me solía ganar. Me identifico con muchas cosas que hace, es un gran entrenador. Los dos íbamos a priorizar la portería contraria, tengo buena relación con él, le deseo que les vaya muy bien porque es un club que tiene una idea clara desde hace muchos años. Los clubes que no somos grandes grandes vamos a pasar altibajos y ahí tenemos que demostrar convicción", pensaba.

"Tengo mucha confianza en lo que hacemos. Es verdad que hoy es un día muy alegre, pero hace tiempo que aprendí a vivir al margen del resultado. Si el equipo hace lo que tiene que hacer y va por la línea que le toca, yo estoy muy tranquilo y eso es lo que veía con mis jugadores. Siempre tenemos la tendencia a mirar la salvación, pero nosotros vamos a ir por otro lado, el mensaje es otro. Vamos a preparar cada partido como entendemos que debemos hacerlo. Es un refuerzo importante, tenemos que comprometernos para conseguir la victoria en Mallorca, ya toca ganar fuera de casa".

A última hora se cayó de la convocatoria André Silva y Sarabia ha comentado que tenía problemas físicos. "Ha tenido una molestia que arrastra desde Getafe. Ayer intentó entrenar y en la parte final no se encontró cómodo, entendimos que era mejor descansar y recuperarse del todo. Álvaro Rodríguez ha puesto también todo de su parte para poder estar. He hablado antes del partido con él y estaba más que preparado, pero tal y como iba el resultado he preferido guardarlo, igual que Martim Neto. Han sido decisiones conservadoras".