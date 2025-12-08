El gol del Elche tiene Denominación de Origen: Murcia

Murcia está siendo esta temporada más hermosa que nunca para el franjiverdismo... gracias a sus futbolistas. Este domingo, contra el Girona, los tres goles del equipo ilicitano los anotaron dos futbolistas nacidos en la comunidad autónoma limítrofe al sur con la provincia de Alicante: Germán Valera y Rafa Mir; este por partida doble.

No es la primera vez que ocurre esta temporada. De hecho, entre la representación murciana en la plantilla del Elche han marcado 10 de los 18 goles en liga de los franjiverdes, más de la mitad (55,6%). Rafa Mir lleva seis, Germán Valera dos y tanto Rodrigo Mendoza como John Chetauya uno cada uno.

Los jugadores del Elche felicitan a Germán Valera por su gol ante el Girona / Matías Segarra

El pichichi Mir, que superó este fin de semana una mala racha personal de cara a portería, es el más prolífico de todos ellos, en una temporada en la que parece estar recuperando su mejor versión. "En el Elche he encontrado todo para demostrar el futbolista que soy", aseveró a la conclusión del choque contra el Girona, tras firmar un doblete.

"Estoy contento por la gente que apostó por mí en un momento complicado y eso no se olvida", dijo el delantero nacido en Cartagena, en referencia al propietario del club franjiverde, Christian Bragarnik, y al entrenador, Eder Sarabia. El jugador afirmó que no estaba obsesionado con el gol, ya que para él lo único trascendente es que el Elche "gane y haga un gran fútbol".

Quinto pleno murciano

El pleno del Girona (tres de tres en este caso) supone el quinto partido de liga de la presente temporada que todos los goles del Elche los han anotado uno o varios murcianos. Así ocurrió en las tres primeras jornadas, ante Betis (Germán Valera), Atlético de Madrid (Mir) y Levante (Mir y Mendoza) y en el choque contra el Barça en Montjuïc (Mir).

John Chetauya celebra su gol. / Matías Segarra

Los futbolistas no murcianos del Elche que han visto puerta este curso son el portugués André Silva, que lleva cuatro dianas, el hispanouruguayo Álvaro Rodríguez, que ha celebrado dos tantos propios, y los catalanes Febas y Pedrosa, que llevan uno.