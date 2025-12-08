Así fueron los tres goles del Elche al Girona para romper una racha de 70 días sin ganar

El Elche recuperó este domingo la sensación de ganar un partido de liga, tras 70 días sin hacerlo, desde que a finales del mes de septiembre derrotara en el Martínez Valero al Celta. Lo hizo en el mismo escenario, contra el Girona, en un encuentro en el que fue muy superior y se impuso por 3-0, con un gol de Germán Valera y doblete de Rafa Mir.

La victoria deja a los ilicitanos con siete puntos de margen con la zona de descenso, que precisamente abre el propio Girona, al que el conjunto dirigido por Eder Sarabia da un paso de gigante también para ganarle el golaveraje particular, gracias a esa diferencia de tres tantos obtenida en esta jornada 15.

1-0: Germán Valera

El primer tanto del encuentro llegó cerca del descanso. El Elche estaba dominando al Girona, pero no encontraba el modo de tomar ventaja. En una acción por el flanco derecho y mientras Diang andaba, aparentemente lesionado, desentendiéndose de la jugada, Germán Valera y Héctor Fort conectaron una precisa (y preciosa) pared.

El tuya-mía entre los dos futbolistas del Elche dejó a Valera en posición inmejorable para rematar con su pie izquierdo, el bueno. El murciano no eligió el palo largo sino el corto, lo que sorprendió a un Gazzaniga que no tuvo tiempo de evitar el 1-0.

2-0: Rafa Mir

Ya en el segundo tiempo y tras unos minutos de tedio, el Elche se reactivó con el 2-0, que nació de un balón peleado en el suelo por Marc Aguado. El maño cedió a Héctor Fort, que condujo hacia el área contraria con el balón pegado al pie y Rafa Mir ofreciéndole el desmarque por su derecha.

Fort esperó hasta el momento idóneo para pasarle la pelota a Mir y el delantero, que llevaba un tiempo de sequía, decidió jugársela, pese a tener poco ángulo y esperar el despiste o error de Gazzaniga para encontrar la red rival, algo que acabó ocurriendo.

3-0: Rafa Mir

La sentencia del encuentro llegó poco después, en otro error, este más clamoroso, del portero del Girona. Vitor Reis le ganó una carrera a Rafa Mir y cedió la pelota con tranquilidad a Gazzaniga. El argentino, al querer iniciar el juego devolviendo el balón a su compañero, se equivocó y se lo otorgó a Mir, que marcó a puerta vacía.

Los tres goles permitieron al Elche romper su racha de 70 días (siete partidos) sin ganar, sumar 19 puntos en la clasificación de Primera División y abrir una brecha de siete con la zona de descenso.