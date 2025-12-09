Eldense-Real Sociedad y Eibar-Elche, eliminatorias de dieciseisavos de Copa del Rey

El sorteo de los dieciseisavos de final de Copa del Rey, celebrado este martes en Madrid, ha deparado un doble duelo contra equipos vascos para los dos representantes de la provincia que quedan en competición: el Eldense recibirá a la Real Sociedad y el Elche visitará al Eibar.

El Eldense, uno de los seis supervivientes que quedaban en los bombos de fuera del fútbol profesional, llegó a soñar con medirse a Real Madrid o Barcelona en esta ronda, ya que estas dos fueron las últimas bolas que quedaron en el sorteo de los equipos que disputan la Supercopa de España, que se incorporan a la competición en esta fase.

Sin embargo, a los azulgranas no les sonrió la suerte y finalmente quedaron emparejados con la Real Sociedad, que visitará el Nuevo Pepico Amat, salvo cambio de escenario, la próxima semana. Será la primera vez que las dos entidades se enfrenten en partido oficial, aunque el Eldense ya se ha medido en tres ocasiones a filiales realistas: dos veces a la Real B y una a la Real C.

Take Kubo, futbolista de la Real Sociedad / AFP7 vía Europa Press

Eibar-Elche

Por su parte, el Elche esquivó la opción mínima que había de enfrentarse a un rival de su misma categoría o incluso de actuar como local en esta eliminatoria, al quedar encuadrado con el Eibar, equipo que actualmente milita en Segunda División, ocupando la vigésima posición.

Esta será la cuarta vez que ambos clubes se enfrenten en Copa, tras los duelos de la 1982-1983 (pasó el Elche tras remontar el 2-0 de la ida con un 6-0), la 1989-1990 (también se clasificó el conjunto ilicitano, 2-1 y 1-1) y la 2007-2008, cuando a partido único vencieron los franjiverdes (2-1).

Febas conduce el balón durante el partido contra el Eibar en el Martínez Valero / Matías Segarra

Todas las eliminatorias

Las eliminatorias de dieciseisavos de final de Copa del Rey son las siguientes: Ourense-Athletic Club, Atlético Baleares-Atlético de Madrid, Talavera de la Reina-Real Madrid, Guadalajara-Barcelona, Murcia-Betis, Eldense-Real Sociedad, Burgos-Getafe, Cultural Leonesa-Levante, Eibar-Elche, Deportivo de la Coruña-Mallorca, Racing de Santander-Villarreal, Sporting de Gijón-Valencia, Huesca-Osasuna, Granada-Rayo Vallecano, Albacete-Celta y Alavés-Sevilla.