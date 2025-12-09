Pleno al 15 en el Elche: intocables para Sarabia, incógnitas de Bragarnik

Una vez llegada la jornada 15 de liga, en el Elche hay tres futbolistas que pueden presumir de pleno en sus quinielas... de partidos jugados. Son Aleix Febas, Álvaro Núñez y Rafa Mir, que han sido alineados por Eder Sarabia en todos los encuentros de la presente temporada en Primera División. Futbolistas indispensables para el técnico que tienen otra cosa en común: la incógnita de su futuro.

Febas y Álvaro Núñez terminan contrato en junio de 2026, mientras que Rafa Mir está cedido por el Sevilla, con opción de compra. El caso del primero, el centrocampista ilerdense, es el que más caliente parece en la planta noble del Martínez Valero.

Febas

El canterano del Real Madrid, pieza clave en el ascenso tras un año de vaivenes con Beccacece, está dando continuidad en la élite a su buen nivel de la 2024-2025. Lo ha jugado absolutamente todo en liga (1.350 minutos) y estrenó su casillero anotador precisamente contra el club en el que se formó, poniendo el broche a una brillante acción colectiva.

El «14» franjiverde es uno de los centrocampistas más destacados de la categoría, por rendimiento, galones e importancia en el esquema de juego de su equipo. Febas representa a la perfección, junto a Marc Aguado, lo que Sarabia quiere de sus centrocampistas, siendo capaz no solo de aportar en materia creativa y organizativa sino también ayudando a nivel defensivo y dando equilibrio a la formación sobre el césped.

Febas grita a sus compañeros durante el Getafe-Elche / LOF

Contra el Girona volvió a ejercer una masterclass de lo que debe hacer un organizador sobre el terreno de juego para liderar a su escuadra en el proceso de sometimiento a un rival. Sin embargo, el paso adelante lo dio el día del Real Madrid, cuando se recuperó del error que cometió en la jornada anterior contra la Real Sociedad con una actuación sobresaliente... días después de haber alzado la voz en este mismo medio para solicitar cariño al club en la negociación de su renovación.

Febas tiene pensado escuchar primero al Elche a la hora de tratar su futuro. A partir del próximo 1 de enero será libre para negociar con el club que quiera y ya ha habido interés informal de varios en su situación, pero la primera conversación será con los dirigentes franjiverdes. Eso sí, a esa mesa se sentará con la idea clara de que está en el momento idóneo de su carrera para dar el salto a un gran contrato, el mejor posible. Y espera comprensión por la otra parte, que deberá decidir hasta donde llegar en lo económico para retener a un futbolista capital a día de hoy para el equipo.

Álvaro Núñez

Álvaro Núñez, como Febas, también ha sido titular en todas las jornadas del campeonato liguero, aunque en su caso ha sido sustituido en dos ocasiones (Osasuna y Athletic), por lo que no llega por poco al pleno de minutos de su compañero (1.343). Su rendimiento desde que fichara la temporada pasada está siendo progresivo. Podría decirse que sorprendente, pero quienes le tratan a diario ven durante los fines de semana el resultado de lo que se trabaja de lunes a viernes.

Álvaro Núñez durante un entrenamiento. / ECF

Del vasco se valora no solo su rendimiento sino la capacidad que tiene para adaptarse a las diversas posiciones y roles que le encomienda Sarabia, que no han sido pocas desde la temporada pasada. Contra el Girona dio buena muestra de ello. Siempre cumple con buena nota y rara es la vez que ha dejado un tachón en su expediente.

Su renovación, eso sí, será compleja. Núñez tiene uno de los contratos más modestos de la plantilla y en el horizonte es muy probable que aparezca en escena, si sigue a este nivel, el Athletic, club en el que se formó y con el que económicamente el Elche no puede competir si los rojiblancos lanzan sus redes sobre el actual lateral franjiverde.

Con Álvaro Núñez se espera que la puerta que le ha abierto el Elche a la élite y la presencia de Sarabia como mentor puedan jugar a favor de su continuidad en un proyecto en el que actualmente es un pilar básico. Recientemente ha habido otros casos de perfiles similares, como Óscar Gil o Salinas, que salieron de la ciudad de las palmeras en busca de un éxito que tenían al alcance en casa, sin haberlo encontrado, al menos hasta el momento.

Rafa Mir

El caso de Rafa Mir se diferencia de los dos anteriores en el hecho de que está cedido en el Elche, aunque con una opción de compra que no ha trascendido oficialmente, pero que desde el Martínez Valero se da casi por hecho que se va a ejecutar. El cartagenero ha sido titular en 12 ocasiones, ha disputado 5 partidos completos, acumula 1.060 minutos y ha hecho 6 goles, los dos últimos al Girona el domingo pasado.

El jugador se ha mostrado muy agradecido públicamente al Elche, tanto a técnicos como a directivos, por la confianza depositada en él para incorporarse el verano pasado al proyecto. Y desde el club no parece haber reproche alguno a su comportamiento, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Ni siquiera alarma su situación extradeportiva, con el juicio por presunta agresión sexual pendiente de fecha, que previsiblemente se producirá ya la temporada que viene.

Rafa Mir celebra su gol al Barcelona / PACO LARGO

Con Mir, al Elche se le abren dos opciones, dando por sentado el OK al pago de su opción de compra. Por un lado, quedarse con el futbolista como referente ofensivo con un contrato a medio-largo plazo (tiene 28 años, solo uno menos que Febas); y por el otro aprovecharse de una hipotética gran temporada que le revalorice y sacarlo al mercado en el verano de 2026, a un precio más alto que el que se pagará al Sevilla.

Tres casos que el Elche, o sea Christian Bragarnik, deberá convertir de incógnitas a soluciones con el paso de las semanas... o los meses. Parece claro que Sarabia estaría encantado de seguir contando con ellos no solo tras estas 15 jornadas en las que han sido intocables para él sino incluso más allá de la 38.