Bigas ejerce de capitán y blinda el vestuario del Elche antes del mercado invernal: "Yo me quedaría con los que estamos"

Ni entradas ni salidas. El capitán del Elche, Pedro Bigas, en caso de contar con la potestad para decidir el futuro de la plantilla franjiverde, apostaría por acabar la temporada "con los que estamos". Al ser preguntado en sala de prensa por el próximo mercado invernal, que abre el 1 de enero, garantizó que no detecta que "falte un jugador en ninguna posición concreta". "Estamos haciendo muchas cosas bien y tenemos todavía margen de mejora. No veo un vestuario en el que falte algún jugador. No es decisión mía, es cosa más de arriba. Quizá el míster considere que sí que es necesario, pero yo personalmente creo que el grupo es muy bueno. Hay gente muy sana y eso no es fácil conseguirlo. Personalmente, me quedo con los que somos", argumentó firmemente Bigas, blindando al vestuario de posibles altas... y sobre todo bajas.

El defensa central, de 35 años, cumple su quinta temporada consecutiva defendiendo la franja. El año pasado renovó automáticamente al cumplirse una cláusula de 20 partidos jugados. Su contrato finaliza en junio, pero Bigas lo tiene claro: quiere continuar. "Me veo para seguir muchos años más. El año pasado sí que tenía una cláusula para alargar el contrato tras jugar 20 partidos, este año no tengo nada así. Todavía es pronto para pensar en esto, no estoy centrado en eso. Yo solo me centro en jugar tanto como pueda, que es lo que creo llevará al club a tomar una decisión u otra. Aquí estoy muy contento y muy feliz, pero es una decisión que no depende de mí. Si (la renovación) llega, llegará más adelante, pero yo sí que me veo con fuerza y con ilusión para seguir", explicó el capitán franjiverde.

"Yo sí que me veo con fuerza y con ilusión para seguir" Pedro Bigas — Capitán del Elche CF

Bigas, tras lesionarse en Montjuic y estar cerca de un mes sin jugar, reapareció el pasado sábado, en la victoria frente al Girona. El mallorquín aseguró sentirse "perfectamente. El día del Barça tuve una pequeña rotura, pero a las dos semanas ya estaba bien. Ahora mismo estoy perfecto. Contra el Girona acordamos jugar 65 minutos y los completé bien. Estoy muy contento por lo que me están respetando las lesiones", comentó, haciendo hincapié en las pocas lesiones musculares que está teniendo durante los dos últimos años.

Mallorca y Eibar

La próxima semana contará con un componente emocional extra para Pedro Bigas. El central mallorquín es canterano del Mallorca, rival en liga este sábado (16:15 horas), y también jugó en el Eibar, rival en Copa el próximo martes (19 horas), entre 2018 y 2021, antes de firmar por el Elche. "Vuelvo a mi casa. Tengo un gran sentimiento hacia ese equipo, pero iré defendiendo a la franja, con la que ahora es mi casa. Creo que ganando daríamos un gran paso hacia adelante, es un buen momento para conseguir la primera fuera de casa", dijo sobre el partido en Son Moix. Sobre la eliminatoria copera, se mostró agradecido con el Eibar por su estancia allí y calificó al equipo como "un rival que deportivamente nos viene muy bien".

Acerca de la ansiada victoria fuera del Martínez Valero, invitó al vestuario a "no obsesionarse con eso" y seguir siendo fieles a su estilo. "Nunca nos hemos centrado en el resultado. El convencimiento que tenemos con la idea que plasmamos es total. Entiendo que haya gente que dude tras varias jornadas sin ganar, pero dentro no hay ninguna", agregó.

Consejo a Ali y halago a Affengruber

Bigas, al ser cuestionado por el nivel de David Affengruber, su compañero en el centro de la zaga, se deshizo en elogios hacia el central austriaco: "Es muy buen central, joven y ambicioso. Es de los más contundentes con los que he compartido vestuario. En el uno contra uno es muy bueno. Es un profesional de los pies a la cabeza, se toma todo muy en serio. Le deseo todo lo mejor tanto a él como a todos los que están en el equipo".

Affengruber y Bigas, centrales del Elche, realizan un esprint antes de un partido. / Jesús Hernández / ECF

Además, el capitán también quiso enviar un mensaje al canterano Ali Houary, quien empezó la temporada siendo titular pero ha ido perdiendo protagonismo con el paso de las semanas. "Está en una situación en la que debe pensar que prácticamente han estado todos los futbolistas. Le toca aguantar. Es un tramo que hay que pasar y saber que hay que superarlo. Es un chaval muy joven que tiene muchísimas cosas. A seguir trabajando. Y si no tiene la oportunidad, esforzarse todavía más. Eso es lo que le va a hacer mejorar. Paciencia para pasar este tramo y trabajo, porque es lo que le hará dar el paso a quedarse en el primer equipo", dijo Bigas.