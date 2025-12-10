Diang apunta a baja y André Silva aprieta para llegar al Mallorca-Elche

El mediapunta Grady Diangana y el delantero André Silva han sido las dos ausencias en el entrenamiento matinal sobre césped del Elche de este miércoles, preparatorio para el partido frente al Mallorca del sábado (16:15 horas). La sesión, desarrollada en el campo Díez Iborra y abierta a los medios durante los primeros 15 minutos, se ha desarrollado con el resto de la plantilla al completo y la novedad del portero del filial Owen Bosch, que ha trabajado junto a Iñaki Peña, Matías Dituro y Alejandro Iturbe.

Diang, salvo sorpresa, será baja en el partido en Son Moix. El “19” franjiverde se retiró al descanso el pasado sábado frente al Girona, nuevamente con molestias aparentemente en su pierna derecha. Ya le ocurrió lo mismo la semana anterior, en el Coliseum de Getafe, cuando también abandonó el partido tras la primera mitad preocupado por su físico.

Pese a que no parece ser una lesión importante, el congoleño está pendiente de realizarse pruebas médicas que determinen el alcance de unas molestias físicas que le impiden terminar partidos bajo las órdenes de Eder Sarabia. De hecho, a raíz del paso adelante dado por Diang tanto en fase ofensiva como defensiva, el técnico bilbaíno le ha sacado de titular en las últimas tres jornadas.

André, entre dudas

Desde el club aseguran que André Silva no está descartado para la cita en Mallorca. El delantero portugués ya fue baja frente al Girona. Este miércoles, se ha quedado en el gimnasio del Martínez Valero realizando trabajo físico, apurando para tratar de formar parte de la convocatoria que viaje este viernes hacia la isla. Que se suba al avión o no dependerá de su evolución física en los dos últimos días previos al partido.