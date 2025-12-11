El Elche se hace fuerte en Primera en su asignatura pendiente de Segunda: los córners

Tratar de dominar el partido, ya toque hacerlo en Montjuic o en el Nuevo Pepico Amat. Ser un equipo con poderoso en transición, ya lleve el "10" Nico Fernández Mercau o Rafa Mir. Hacer del Martínez Valero un fortín en el que sacar el rédito suficiente para lograr tus objetivos. Todas son ideas que el Elche de Eder Sarabia ha sido capaz de trasladar de Segunda a Primera División con el salto de categoría, pasando de ser el equipo más dominante en la categoría de plata... a una de las revelaciones en la élite.

Sin embargo, el equipo ilicitano no solo ha dado continuidad a la versión que le hizo ascender de manera directa. También ha consegido mejorar en fases del juego que mermaban su rendimiento. Una de las grandes evoluciones en clave franjiverde en Primera viene de la mano del balón parado. Concretamente en la defensa de los saques de esquina. En las primeras 15 jornadas de la competición, el equipo ha conseguido reducir prácticamente a la mínima expresión la sensación de peligro desde el córner. De hecho, de no ser por una acción que atrajo diferentes opiniones, el registro podría ser inmaculado.

David Affengruber despeja un balón, en el Metropolitano. / Jesús Hernández / ECF

Desde el partido frente al Real Betis, en la jornada 1, hasta el pasado domingo frente al Girona, en la jornada 15, los rivales del Elche han puesto en juego 65 córners. Ya fueran sacados en corto, jugadas ensayadas o simples servicios colgados al área, todos han sido defendidos con éxito excepto uno: el séptimo de los ocho que colgó el Real Madrid en su visita al Martínez Valero. La acción, pese a subir al marcador, trajo polémica en su momento. Alexander-Arnold sirvió, Bellingham prolongó el centro y Huijsen la empujó para hacer el 1-1. El mediapunta inglés golpeó el balón aparentemente con el brazo, en una jugada que ni el colegiado, Hernández Hernández, ni su ayudante en el VAR, Melero López, consideraron como infracción.

Los córners en contra del Elche 2024/25: 6 goles encajados en 153 córners. Promedio de un gol cada 25.

6 goles encajados en 153 córners. Promedio de un gol cada 25. 2025/26: 1 gol encajado en 65 córners (hasta la jornada 15).

Posibles errores arbitrales al margen, el recibir solo un gol de córner en 65 defendidos representa un importante crecimiento. Sobre todo a la hora de no ceder puntos, algo que sí sucedía con relativa asiduidad la temporada pasada. En la 2024/25, primera con Sarabia en el banquilo ilicitano, el Elche encajó seis goles en un total de 153 saques de esquina. Los tantos llegaron frente a Huesca (jornada 1), Granada (jornada 5), Racing de Santander (jornada 29), Castellón (jornada 30), Córdoba (jornada 33) y Huesca (jornada 40). El promedio fue de un gol encajado cada 25 córners.

Cuatro centímetros más

Uno de los motivos que ha propiciado esta sustancial mejora viene dado por el aumento de altura que ha sufrido la plantilla. En el once más utilizado por Sarabia en la temporada 2024/25, la altura media era de 181 centímetros. Este curso, la altura media de los once más repetidos se eleva hasta los 185 centímetos, cuatro más.

David Affengruber y Víctor Chust se dan la mano tras una acción defensiva exitosa. / Europa Press

Además, Sarabia también tiene recursos de altura como Léo Petrot (188 centímetros), Matías Dituro (191 centímetros) o Álvaro Rodríguez (193 centímetros) que, pese a no figurar entre los más utilizados, también están contando con bastantes minutos y aportando solvencia cuando toca defender el área.

Mal al anotarlos

El buen rendimiento al defender los córners contrasta con la poca efectividad para sacarles rédito en la portería contraria. En 48 córners a favor que ha tenido esta temporada, ninguno ha terminado besando la red rival. El año pasado el Elche solo hizo gol en dos saques de esquina de los 207 que lanzó, promediando así un gol cada 103 córners. Ambos llegaron en el tramo final de la liga tras sacar en corto, combinar y después colgar el balón al área. Ninguno fruto de un centro directo.

El primero, en la jornada 36 frente al Albacete, en una gran jugada asociativa que centró (raso) Fernández Mercau y definió Josan en el área pequeña. El segundo (y último), frente al Levante en la jornada 39, en la última derrota en el Martínez Valero hace más de siete meses. El centro volvió a ser colgado por Fernández Mercau, pero en esta ocasión el encargado de hacer el gol fue Mourad, "Pichichi" de la plantilla que consiguió el ascenso.