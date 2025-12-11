Mallorca, una visita que se le suele atragantar al Elche

Tres cero a uno... y deje de contar. El Elche, de las 19 ocasiones que ha visitado Mallorca, solo ha conseguido regresar a la península con una victoria en tres ocasiones. Todas ellas, en victorias ajustadas, competidas, que terminaron 0-1.

La primera, en cuartos de final de la Copa del Rey en el año 1960, con gol del castellonense Vicente Pascual 'Pauet'. La segunda, tres años después, con ambos en Primera División. Fue durante la primera etapa del hispanobrasileño Otto Bumbel en el banquillo franjiverde, con gol del guardamarenco Manuel Giménez Campos.

Para la tercera hay que avanzar 60 años en el tiempo y superar una travesía de 14 partidos sin victorias, primeramente en el estadio Lluís Sitjar, entre 1945 y 1999, y desde el 2000 hasta la actualidad en Son Moix. Fue en la última visita franjiverde a Mallorca, en la temporada del aciago centenario que le tocó vivir a la entidad.

Una de las cinco victorias que celebró el Elche en la 2022/23 fue precisamente frente al conjunto bermellón. Todavía con Pablo Machín en el banquillo, antes de la llegada de Sebastían Beccacece, el conjunto ilicitano se impuso con un solitario gol del argentino Lucas Boyé en el minunto 88. Pese a la victoria, segunda del curso que llegó en la jornada 24, el Elche seguía viendo una permanencia que jamás se produjo a 13 puntos de distancia.

Lucas Boyé celebra su gol en Son Moix. / Jesús Hernández / ECF

Las citadas son las únicas tres victorias franjiverdes frente al Mallorca. En 16 visitas restantes, el bagaje es de siete empates y nueve derrotas. Entre ellas, destaca el partido de la 2017/18 en Son Moix, con ambos clubes en Segunda División B. El Elche perdió por dos goles a cero en la jornada 15 y se distanció a 16 puntos del conjunto bermellón, líder del grupo 3 de la categoría de bronce.

Además, fue el único partido en el que José Luis Acciari ejerció como primer entrenador den la historia del club. Entrenó al Ilicitano durante varias temporadas y también fue segundo técnico de la primera plantilla con Vicente Mir, Josico y José Rojo Martín 'Pacheta'.

Este sábado (16:16 horas), será la vigésima visita franjiverde a un territorio demasiado hostil a lo largo de los años. El equipo de Sarabia, además de frente a la historia franjiverde en la isla, también deberá de competir frente a su mala racha a domicilio. El club ilicitano no gana lejos de su estadio en liga desde la victoria en Riazor del pasado junio, que significó el regreso de la entidad a Primera División.