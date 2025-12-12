Primera División | Jornada 16
Alineaciones Mallorca-Elche: posibles onces, lesionados y sancionados
El conjunto franjiverde viaja a tierras mallorquinas tras volver a la senda de la victoria ante el Girona
El Mallorca y el Elche se medirán este sábado a las 16:15 horas en Son Moix, en un duelo correspondiente a la 16ª jornada de la Primera División. Conoce los posibles onces de Jagoba Arrasate y Eder Sarabia, las bajas confirmadas, los sancionados y las altas de cara al choque.
Elche
La franja llegará a Mallorca para disputar el encuentro sin muchas urgencias en lo que respecta a la enfermería. El Elche, para medirse al conjunto dirigido por Jagoba Arrasate, contará con todos sus futbolistas a excepción de uno. Este será Grady Diangana, pues el futbolista franjiverde se marchó del duelo ante el Girona en el descanso con unas molestias físicas y no podrá ser de la partida.
De esta forma, el Elche recupera a futbolistas tocados durante la semana pasada como por ejemplo André Silva, que no entró en la convocatoria en el último enfrentamiento o Álvaro Rodríguez, también tocado.
Mallorca
En lo que respecta a las bajas, el apartado de la enfermería también parece estar despejándose para el Mallorca. Tras estar asediados por las lesiones hasta hace bien poco, los mallorquines están empezando a ver la luz. Para medirse al Elche, Arrasate recupera varios efectivos, pero pierde otros por sanción.
Regresan a la competición tanto Leo Román, recuperado de una lesión en los isquiotibiales, como Toni Lato, quién ha superado una lesión en el bíceps femoral. No podrá ser de la partida Samú Costa tras ver ante el Oviedo la quinta amarilla.
Posible once del Elche
Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Bigas, Álvaro Núñez, Valera; Aguado, Febas, Héctor Fort; Rafa Mir y Álvaro Rodríguez.
Posible once del Mallorca
Bergstrom; Maffeo, Valjent, Kumbulla, Mojica; Mascarell, Morlanes, Darder, Joseph, Virgili y Muriqi,
Suscríbete para seguir leyendo
- Se acabó el rascarse el bolsillo: el Gobierno libera definitivamente el peaje de la AP-7 en Alicante
- Los profesores de Alicante paran: estos son los servicios mínimos en los colegios e institutos
- La iniciativa que ha permitido a Benidorm detectar a 261 mayores en situación de vulnerabilidad
- Fallece Maruja, 'madre' de la mítica Horchatería Azul de Alicante
- Detenido en Alicante por un timo de los billetes tintados de 400.000 euros
- Suerte doble en Alicante: dos administraciones venden el primer premio de la Lotería Nacional
- Una mujer apuñala a tres personas en una zona de restaurantes de Torrevieja
- Herido de bala un ciudadano inglés tras un tiroteo en Orihuela Costa