Eder Sarabia: "El Elche es reconocible dentro y fuera de casa"

En la previa del duelo ante el Mallorca, Eder Sarabia ha comparecido ante los medios y ha reconocido que el equipo está convencido en sumar la primera victoria a domicilio. "Venimos hablando del aprendizaje de otros partidos fuera de casa, tenemos que mirar todo esto y demostrar el crecimiento del equipo en todos los sentidos. Hemos sido muy rigorosos en marcar las cosas que queremos hacer. Todavía nos falta una charla para sacar aprendizajes, tenemos el deseo y la mentalidad de ir a por ello", opinaba el técnico.

Tras ser preguntado sobre si a este Elche, en algunas situaciones, le ha podido faltar picardía, Sarabia ha sido muy contundente. "Sí consideramos que eso nos va a dar más resultados lo haríamos más veces. Hay cosas que serán determinantes, como por ejemplo que entremos como en la segunda parte del Getafe o como ante el Girona. En casa hemos encontrado más alternativas que fuera. Hemos sido capaces de imponernos a los equipos, pero como visitantes no han llegado esos resultados".

El técnico ha confirmado que la única baja para el duelo ante el Mallorca es Grady Diangana, por lo que se recupera a los futbolistas que la semana pasada estaban tocados. "Esto es de todos, de estar todos juntos y de sentirnos unidos y fuertes. Que la gente disfrute del viaje y también con nosotros. Cuando el equipo pase dificultades sentiremos que estamos como en casa, tenemos que poner ese punto extra para conseguir la victoria que nos falta, hemos estado muy cerca".

Un delantero que condiciona el juego

Respecto la figura de Vedat Muriqi, Sarabia ha comentado lo siguiente. "Es un delantero que condiciona el juego. Nunca hacemos lo mismo, cada día tenemos matices diferentes y mañana uno será controlar ese perfil. Tenemos que priorizar lo nuestro y ser rigurosos en lo que el rival nos puede proponer. Tiene algunas bajas importantes, pero los equipos de Iagoba Arrasate tienen una característica especial. Puede ser un equipo vertical, pero si no presionamos también se atreven a hacer cosas".

"Puede ser que fuera de casa se sufra más porque los resultados no han sido los mismos. Somos un equipo reconocible jugando fuera y en casa, para ser un recién ascendido tiene muchísimo mérito. En Getafe hicimos un grandísimo partido con méritos para no haber perdido. Ningún equipo, salvo Atlético de Madrid y quizás Alavés, se ha impuesto a nosotros claramente. Fuera de casa no es lo mismo, pero tenemos que ir por esa línea, controlando los detalles que nos han faltado. Los que vean el partido podrán observar a un equipo valiente que mirará la portería contraria", pensaba Eder Sarabia.

Sobre el papel, el duelo ante el Mallorca se presenta diferente respecto a partidos como el de Getafe o Alavés. "El equipo, en la jornada en la que estamos, tiene cada vez más recursos. Los 90 minutos nunca son iguales, hay que estar preparados para todo. La victoria del otro día nos refuerza, entiendo que el rival está en una situación incómoda y sabiendo como es el Mallorca en los últimos años, esperamos un equipo agresivo que nos ponga en aprietos. Tendremos que estar despiertos en muchas fases".

Una de las sorpresas de la última jornada fue la posición de Álvaro Núñez. El lateral jugó de centrocampista y cumplió con creces. Sobre esto, Eder Sarabia se ha deshecho en elogios hacia el futbolista vasco destacando que tiene la capacidad de jugar bien en diferentes demarcaciones.

Tras ser preguntado sobre si teme que en el mercado de invierno piezas clave como Febas o Affengruber se puedan marchar del equipo, Sarabia no ha titubeado. "Empezando por mí, nadie es imprescindible. Creo que no va a pasar, pero si ocurriese, sería por unas cantidades económicas importantes. Si pasa veríamos como solucionarlo".

Mercado de invierno

"Puede ser que llegue algún jugador en un puesto determinado. Si no viene nadie en invierno estoy totalmente tranquilo, si llega alguno, tenemos que entender que es para darnos un salto de calidad. No va a venir alguien que necesite un periodo de adaptación, necesitamos a alguien de rendimiento inmediato, salvo que el club decida hacer una inversión más a largo plazo. Si acabamos la temporada así, con todos cerca de su mejor nivel, será tremendamente positivo", añadía el técnico.

Para cerrar la rueda de prensa ha sido preguntado por la posibilidad de que Iturbe salga cedido en el mercado invernal. "El otro día tuve una conversación con él, es un chico joven que llegó en un contexto diferente y está teniendo una actitud brutal. Si el rendimiento de Iñaki y de Mati es así de bueno, en parte también es gracias a él. Puede darse la situación de que un jugador quiera jugar y a día de hoy lo tenga más complicado. Estoy muy contento con él".