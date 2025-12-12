Elche CF
Horario y dónde ver el Mallorca-Elche de la jornada 16 de Primera División
El conjunto franjiverde viaja a Son Moix con el objetivo de sumar la primera victoria del curso a domicilio
Mallorca y Elche se enfrentarán este sábado, a partir de las 16:15 horas en el estadio Son Moix. El partido, enmarcado en la jornada 16 de la Primera División, enfrenta a dos equipos que apuntan a luchar por eludir el descenso a Segunda.
Por un lado, el Elche llega al encuentro tras cuajar un gran partido ante el Girona que permitió volver a la senda de la victoria 70 días después en liga. Hasta el momento, el margen respecto al descenso no había hecho más que reducirse, pero el triunfo en el Martínez Valero permitió alejar en siete puntos la zona picante de la clasificación.
Algo peor respecto a resultados se presenta el Mallorca en la cita. El conjunto dirigido por Jagoba Arrasate marca la permanencia en Primera División con 14 puntos y encadena tres partidos sin conocer la victoria en liga. Su último triunfo en la competencia doméstica se remonta al nueve de octubre, mientras que en Copa del Rey sigue con su andadura tras vencer por 2 a 3 al Numancia.
El partido se podrá disfrutar en DAZN España, a partir de las 16:15 horas. Desde media hora antes, protagonistas de ambos equipos se pasarán por la previa al choque.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se acabó el rascarse el bolsillo: el Gobierno libera definitivamente el peaje de la AP-7 en Alicante
- Los profesores de Alicante paran: estos son los servicios mínimos en los colegios e institutos
- Fallece Maruja, 'madre' de la mítica Horchatería Azul de Alicante
- Detenido en Alicante por un timo de los billetes tintados de 400.000 euros
- Una mujer apuñala a tres personas en una zona de restaurantes de Torrevieja
- El Ayuntamiento de Alicante detecta un presunto caso de acoso laboral grave en la Concejalía de Hacienda
- Una romería con la patrona de Elche para inaugurar la Casa de la Virgen en las Puertas Coloradas
- Nuevo golpe para los compradores de vivienda: la subida del cemento y el acero anticipa otro incremento de precios