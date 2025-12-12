Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Horario y dónde ver el Mallorca-Elche de la jornada 16 de Primera División

El conjunto franjiverde viaja a Son Moix con el objetivo de sumar la primera victoria del curso a domicilio

A la izquierda Muriqi y a la derecha Rafa Mir.

Kike Calabuig

Mallorca y Elche se enfrentarán este sábado, a partir de las 16:15 horas en el estadio Son Moix. El partido, enmarcado en la jornada 16 de la Primera División, enfrenta a dos equipos que apuntan a luchar por eludir el descenso a Segunda.

Por un lado, el Elche llega al encuentro tras cuajar un gran partido ante el Girona que permitió volver a la senda de la victoria 70 días después en liga. Hasta el momento, el margen respecto al descenso no había hecho más que reducirse, pero el triunfo en el Martínez Valero permitió alejar en siete puntos la zona picante de la clasificación.

Algo peor respecto a resultados se presenta el Mallorca en la cita. El conjunto dirigido por Jagoba Arrasate marca la permanencia en Primera División con 14 puntos y encadena tres partidos sin conocer la victoria en liga. Su último triunfo en la competencia doméstica se remonta al nueve de octubre, mientras que en Copa del Rey sigue con su andadura tras vencer por 2 a 3 al Numancia.

El partido se podrá disfrutar en DAZN España, a partir de las 16:15 horas. Desde media hora antes, protagonistas de ambos equipos se pasarán por la previa al choque.

