El 1x1 franjiverde del Mallorca 3-1 Elche: Naufragio en Son Moix

Mal el Elche ante el Mallorca. Tras la victoria la semana pasada en el Martínez Valero, la franja llegaba a las Islas con el objetivo de sumar el primer triunfo a domicilio. No pudo ser y el conjunto local fue muy superior durante los 90 minutos. Consulta las notas de los 16 franjiverdes:

5,5 Iñaki Peña, Portero Inseguro Definió a las mil maravillas Morlanes en su gol y poco pudo hacer el guardameta alicantino, pero, instantes después, salvó a los suyos. Detuvo un uno contra uno a Muriqi y treinta segundos después, el Elche encontró el tanto gracias al error de Maffeo. Un fallo suyo le costó el partido al Elche tras errar un pase y regalarle el gol a Omar Mascarell.

6,5 Pedro Bigas, Defensa Polivalente Ante el Girona ejerció caído a la banda y sorpendió a todos. En Mallorca no ha sido menos y por momentos ha actuado como centrocampista. Tiró desmarques como si de un extremo se tratase y demostró frialdad con el balón en los pies. Está a un gran nivel, pero en un duelo complicado para los ilicitanos, también sufrió.

6 David Affengruber, Defensa Apagado No tuvo su mejor partido en Son Moix. Durante la primera mitad erró varias pases que podían haber costado algún disgusto y sufrió gran parte del partido. Virgili fue una completa pesadilla para Álvaro Núñez, pero también para Affengruber. El austriaco está haciendo una pedazo de temporada, pero ante el Mallorca no mostró su nivel habitual.

6,5 Víctor Chust García, Defensa Firme La defensa ilicitana sufrió más de lo habitual, pero el valenciano siguió mostrándose duro y fiable hasta los últimos minutos. Al final del partido la franja naufragó y el nivel del equipo bajó muchísimo. Partido difícil el suyo y el del equipo en general.

5 Álvaro Núñez, Defensa Desbordado Le tocó bailar con el peor rival posible y no se lo puso nada fácil. Virgili fue el mejor del Mallorca y la tarea de defenderlo fue de Álvaro Núñez. En el gol de Morlanes, el extremo se marchó del lateral con mucha facilidad y quedó un poco retratado. Peleó y no negocio ningún esfuerzo, pero terminó sobrepasado. Día difícil el suyo.

5,5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Superado No entró bien al partido y, junto a Álvaro Núñez, quedó señalado en el primer gol mallorquinista. Llegó tarde y dejó solo a Morlanes ante Iñaki Peña, además de estar bastante perdido. Durante algunos minutos se hizo con la batuta del partido, pero no el dominio franjiverde fue exiguo. Se redimió del error en el primer gol salvando otro de Muriqi, pero no fue suficiente para rescatar algo positivo.

6 Aleix Febas, Centrocampista Desaparecido Partido en el que ha lucido menos de lo habitual. El planteamiento del Mallorca no le fue favorable y durante todo el partido no tuvo la presencia en el juego que acostumbra tener. Siempre lo intenta, pero en Son Moix no apareció. Mucho que aprender del compromiso en las Islas Baleares.

6 Martim Neto, Centrocampista Impreciso Estuvo pérdido e impreciso durante buena parte del partido. Con el paso de los minutos mejoró y empezó a ganar confianza, pero muy lejos de su mejor nivel. Volvió a la titularidad tras haberlo hecho por última vez en Getafe y, pese a dejar algún destello de su calidad, no tuvo un buen partido.

7 Germán Valera, Centrocampista Insistente Durante la primera mitad estuvo bastante desaparecido porque el juego ofensivo del Elche transcurría por la banda izquierda. No obstante, peleó y luchó como solo él sabe hacer. Nunca se rinde y está durante los 90 minutos corriendo sin parar.

7,5 Yago Santiago, Delantero Atrevido Estrenó titularidad en liga esta temporada y lo hizo con una grandísima carta de presentación. Demostró actitud y atrevimiento durante todo el tiempo que estuvo en el verde. Trató de encarar a su defensor y en el primer gol del Elche, apretó a Maffeo lo justo para que el lateral se metiese el balón en su propia portería. De las pocas noticias positivas del partido.

5 Rafael Mir, Delantero Perdido No está en su mejor momento pese a los dos goles la semana pasada, sin embargo, siempre está metido en los partidos y pelea todos los balones. Volvió a estar solo en la punta de ataque y siguió perdido, pero en el gol de Maffeo dejó una buena arrancada con el balón en los pies.

4,5 John Chetauya Nwankwo Donald, Defensa Abrumado Saltó al verde en la seguda mitad para solucionar el problema con Álvaro Núñez y el Elche naufragó. El conjunto cuajó sus peores minutos y perdió dos puntos valiosos. Poco pudo hacer John.

6,5 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Peleón Luchó en lo poco que estuvo sobre el verde pero no fue suficiente. Era un contexto difícil para él y no pudo lucir como venía siendo habitual.

4 Rodrigo Mendoza, Centrocampista Blando Perdió la pelota y el Mallorca lo aprovechó para hacer el tercer tanto. Entró en la segunda parte al partido y apenas tuvo incidencia, más allá de un error que costó un gol.

S.C José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista Sin incidencia No tuvo tiempo para dejar su marca personal sobre el verde. En un contexto más que complicado, poco pudo hacer Josan.