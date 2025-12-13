Eder Sarabia, técnico del Elche: "Esta derrota es responsabilidad mía"

Cayó con estrépito el Elche en Mallorca y suma otra semana más sin conocer la victoria fuera del Martínez Valero. Tras el partido, Eder Sarabia no ha escondido su decepción con el juego realizado y se ha mostrado muy enfadado. "El empate habría sido un milagro porque el resultado al descanso ya era injusto, en el minuto 20 podíamos haber ido perdiendo 3-0 perfectamente. Hemos hecho un mal partido, nos ha faltado prácticamente de todo", se lamentaba el técnico en la rueda de prensa.

"No hemos tenido valentía, no hemos entendido varias cosas y también hemos sido blandísimos. Ese segundo gol ha condicionado muchísimo, es absolutamente responsabilidad mía porque es lo que pido. Estoy triste porque es la cuarta vez que después de un gran partido en casa hacemos una cagada. Estamos en la jornada 16 y hay cosas que tenemos que hacer mejor. Pensábamos más en no perder que en ganar y eso no va con nosotros. Felicito al Mallorca que ha sido superior", comentaba Sarabia.

Eder Sarabia se abraza con Jagoba Arrasate antes del partido. / LOF

Tras ser preguntado si el equipo podía haber pecado de falta de actitud, Sarabia ha sido contundente. "Si al equipo le faltara actitud muy a menudo el máximo responsable sería yo y me tendría que ir. No creo en eso, el jugador siempre que sale quiere hacerlo lo mejor posible. Llegábamos tarde a la presión, a los duelos… Recuerdo cuatro entradas buenas nuestras, lo demás era todo muy blando. El Mallorca lo ha deseado más y lo ha peleado más, eso es lo triste, que nosotros con la disposición en la que estamos no seamos capaces de encadenar fuera de casa este nivel. Más aprendizaje, más análisis, más trabajo y también, más humildad".

El Elche solo suma tres puntos lejos del Martínez Valero, pero a Eder Sarabia no le preocupa. El técnico ha comentado que si el club tuviese diez unidades más estaría en puestos europeos "y no se si eso nos corresponde, somos un recién ascendido". Sin embargo, opina que el cómputo general es positivo, pero para que sea excelente se debe mejorar y entender que hay aspectos fuera de casa que son de vital importancia.

"Hay que corregir varias cosas, como entender que en el inicio de la segunda parte, es bueno jugar con el punta para que la aguante y le hagan una falta. Es nuestra esencia, pero hay momentos determinados en los que para entrar en el partido hay que hacer otras cosas. También tenemos que ser mucho más contundentes en duelos, hacer alguna falta más. Hay que saber gestionar el partido, no he sido capaz de transmitir lo que necesitábamos y el rival nos ha superado", lamentaba Sarabia.

"A veces nos falta un poco de humildad y si un compañero te dice algo toca asumirlo" Eder Sarabia — Entrenador del Elche

Buena parte de la culpa de esta derrota está en el error de Iñaki Peña en el minuto 82. "No he hablado con él. Justo antes de la acción le he dicho que las situaciones estaban más por dentro y eso le ha podido condicionar, el Mallorca en la segunda parte ha sido mucho más agresivo. En la jugada del gol precisamente, teníamos una clara ventaja por la banda. No hemos estado finos con su presión, hay que interiorizar lo que somos y responsabilidad absoluta mía porque es lo que les pido. Si yo pido tirar los balones arriba, Iñaki no saldría en la foto".

Durante un lance del partido, se vio como Eder Sarabia mandaba callar a alguien en el campo, pero, tras ser preguntado por ello, el técnico ha querido quitarle hierro al asunto. "Hay veces que dentro del campo hay que decirse las cosas. Los jugadores entre ellos tienen que resolverse las cosas y tienen que apretarse. A veces nos falta un poco de humildad y si un compañero te dice algo toca asumirlo y no pasa nada. Es por el bien del equipo, iba por ahí".

"Estoy muy agradecido, cuando hemos llegado en el autobús había mas del Elche que del Mallorca. Caer así da pena, tenemos una responsabilidad con la gente que hace esfuerzos. A veces se les escuchaba más que a la afición. Seguiremos currando por ellos, pero también por nosotros", sentenciaba Sarabia.

Pedro Bigas

El capitán del Elche, tras terminar el partido contra el Mallorca, comento que su equipo lleva "muchas jornadas sin ganar fuera" y "hay que mejorar" porque quieren "darle la victoria a la afición". "No hemos estado lo cómodos que queríamos estar, en salida de balón teníamos esa pausa, pero nos faltó paciencia en campo rival. Son cosas que veremos durante la semana para mejorar y que en la próxima salida no pase. Son muchas jornadas sin ganar fuera y queremos darle la victoria a la afición", señaló.

"El Mallorca delante de su gente es un rival muy duro. Hay que mejorar los minutos donde nos hemos salido del partido. Al final la victoria fuera de casa tiene que llegar pronto y tenemos que mejorar para que así sea", comentó. Sobre su pasado en el club bermellón, dijo: "Venir a casa siempre es bonito, delante de la afición que tantos años he vivido, me voy con sabor agridulce, pero les doy la enhorabuena. Ojalá sigamos todos en Primera división muchos años".