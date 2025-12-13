El Elche se hace pequeño y cae en Son Moix

El Elche paliza al Girona en casa y vuelve a ganar tras 7 partidos. Necesitaba ganar el Elche para romper la mala racha a domicilio y compensar con los buenos resultados en casa. Sarabia probaba la 3-4-3 para este partido con este once: Iñaki Peña, Bigas, Affengruber, Víctor Chust, Martim Neto, Febas, Aguado, Álvaro Núñez, Germán Valera, Rafa Mir y Yago Santiago.

El Elche ha entrado dormido al partido en los primeros compases y una gran arrancada del joven Jan Virgili ha conectado con Morlanes para adelantar al conjunto bermellón. Desde ahí, el Mallorca no ha dejado de apretar por medio de un Virgili que ha sido una pesadilla para Álvaro Núñez en el partido. Pero cuando mejor estaba el Mallorca, tras un mano a mano que ha parado Iñaki Peña, un centro de Rafa Mir en la contra lo ha metido Maffeo en su propia meta para el empate del conjunto franjiverde.

En la segunda mitad, el conjunto franjiverde no ha podido asentarse en Son Moix y ha sufrido muchísimo en defensa ante los ataques del Mallorca. Sarabia ha buscado con los cambios una reacción colocando el doble punta con Rafa Mir y Álvaro Rodríguez. Pero en los últimos compases de partido, un error garrafal de Iñaki Peña ha sido aprovechado por Omar Mascarell para convertir la vaselina por encima del alicantino que se había quedado fuera de sitio. Y ya al final del encuentro, un centro medido de Mascarell se ha encontrado con el testarazo espectacular de Muriqi que ha puesto el 3-1 en el marcador final.

El Elche cosecha así una nueva derrota a domicilio y sigue estando incómodo lejos del Martínez Valero. Tan solo queda un encuentro antes de acabar el año y debe ganar para cerrarlo bien.