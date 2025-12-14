Análisis Elche CF | Culpables en los triunfos y en las derrotas

Semana de mensajes en el Elche. Del «partidazo» contra el Girona a la «cagada» en Mallorca. Del blindaje al vestuario del capitán de cara al mercado invernal a la puerta abierta a fichajes por parte del entrenador. De renovaciones que se atascan a jóvenes valores que se diluyen ante los cantos de sirena. Y, como colofón, del «nosotros» cuando se gana al «yo» cuando se pierde a la hora de señalar culpables de un resultado, de un buen o un mal partido.

Una serie de aparentes clichés que podrían parecer de 1995, pero siguen ocurriendo en 2025. Las temporadas traen estas cosas, sobre todo cuando en la categoría en la que militas no tienes el músculo suficiente ni para ganar casi siempre ni para tener total tranquilidad de que nadie te va a tocar a nadie de tu plantilla y eres tú el que va a elegir siempre su primera opción en cada puesto, tanto en agosto como en enero.

Jugadores del Elche, decepcionados en Mallorca tras encajar un gol / LOF

Y, de repente, ganas en casa y pierdes fuera. Y juegas muy bien en casa, con una superioridad que deja atónito a cualquier aficionado. Pero en cuanto abandonas la sombra de tu palmera, todo son trabas, muecas, decepciones. No te sale esa acción de más de un minuto de toque con la participación de todos tus futbolistas que acaba en gol contra el Real Madrid. No robas tan arriba. No metes a tu rival en su área.

Y hay que señalar a alguien. A los jugadores, no. Primero se mira al proyecto. Y, en clave Elche, la imagen principal de este proyecto es Eder Sarabia, aunque empezase antes que él y, si todo va como debería ir, terminará cuando el vasco se haya ido al Athletic o a cualquier otro club en busca de su siguiente paso como profesional.

Y Sarabia decide entrar al cliché. Pierden, la cagan, además de forma flagrante, como hicieron en Palma, en una actuación en la que se juntó jugar mal y no tirar con regalar un gol desde la portería y no reaccionar en los minutos finales. Un oasis de desastre en el desierto de felicidad que vive el Elche en esta 2025-2026. Y vuelven las dudas. Este equipo no sabe jugar fuera de casa. Le falta algo. Para aquellos que recelaban de que el estilo no servía para Primera, ahora sospechan que igual para jugar en casa sí, pero fuera no.

La frase de Sarabia

Y llega la frase. De tantas veces repetidas no deja de resonar ni de utilizarse para titulares: «Esta derrota es responsabilidad mía». Lo dice Sarabia en Son Moix, pero pueden cambiar el nombre del entrenador derrotado y el escenario del duelo por el del 99% de partidos del fútbol nacional. Y no debería ser así.

Porque el fútbol es de todos. Pero sobre todo es de los que juegan. De los que saltan al césped. Ellos serán héroes... y villanos. Ellos ganan, ellos pierden. Apoyados por su entorno, claro está. Por sus entrenadores, los primeros. La madurez de un proyecto se suele medir en el momento en que, cuando llegan las derrotas, el entrenador y los futbolistas tratan con la suficiente inteligencia a todas las partes como para admitir algo tan básico como que en el fútbol todos son culpables en los triunfos y las derrotas. Los futbolistas, los primeros. Para bien y para mal.

No debería retorcer esta semana de tanto mensaje aparentemente contradictorio el buen ambiente, señalado por el capitán Bigas y constatado por la realidad de los últimos años, que existe en el vestuario del Elche. No debería doler un mal día de Sarabia, que recordó más a aquella versión de ayudante de Setién que podía generar alguna duda sobre su capacidad de gestor en la élite que al entrenador que se lleva viéndose durante ya casi año y medio.

Los jugadores del Elche discuten por un lance durante el duelo ante el Mallorca / LOF

Sarabia no solo patinó en el partido y en la sala de prensa. Suele vivir los encuentros con intensidad, pero en Son Moix se le llegó a escapar de las manos alguna situación. Por ejemplo, la intensa regañina a Martim Neto tras su cambio. Un momento en el que el futbolista, con la nube negra en su cabeza por la mala actuación personal, no está para peroratas. Mejor cogerle con la cabeza fría y la mente abierta, en el vestuario o al día siguiente, y hacerle ver sus errores, que nadie duda que se cometieron y el técnico los detectó.

Así, Sarabia no cometerá el error de convertirse en una caricatura de lo que no es, un entrenador de sección de «El día después». El sábado, en la narración del Mallorca-Elche, se oyó que vale la pena pagar una entrada por ver su show en la banda. Y no es así. No es un freak de feria. Merece la pena pagar por ver a su Elche, con identidad, con capacidad de dominar, con riqueza táctica, con valentía. Aunque no siempre salgan las cosas. Y la culpa es del entrenador y de los futbolistas. En los triunfos y en las derrotas.