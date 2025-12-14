Elche CF
El Elche de Sarabia iguala una racha negativa del año del descenso del centenario
Los franjiverdes encadenaron en Mallorca su quinta derrota consecutiva a domicilio
Viaje a Palma de Mallorca y mismas caras al regreso de la exhibición. Decepción y derrota. Por quinta vez consecutiva. Como en Vitoria, en Cornellà, en Barcelona y en Getafe. Cinco resultados negativos, casi todos ellos, exceptuando el duelo de Montjuïc contra el Barça, con actuaciones más que mejorables, que reflejan los problemas a domicilio que arrastra el Elche esta temporada.
Unos problemas que la escuadra dirigida por Eder Sarabia buscaba solucionar en Son Moix, ante un rival de la parte baja de la tabla, y tras recuperar la sensación de volver a ganar unos días atrás, con el más que convincente triunfo ante el Girona (3-0). Sin embargo, los pésimos inicio y final de partido en Mallorca condenaron a un equipo que completó su actuación sin brillantez en la parte correspondiente al nudo de la historia. Conclusión: quinto cero consecutivo a domicilio.
Se da la circunstancia, para quien crea en las cábalas o la numerología, que el Elche va alternando resultados en sus partidos fuera de casa, todos maquillados con el rojo habitual de la derrota: Alavés (3-1), Espanyol (1-0), Barcelona (3-1), Getafe (1-0) y Mallorca (3-1). La próxima salida de los franjiverdes, en liga, será ya en 2026, contra el Valencia. ¿A cuánto se pagará el 1-0?
Año del centenario
La mala racha de cinco derrotas consecutivas a domicilio (ocho salidas sin ganar), unida al buen hacer de los de Sarabia en el Martínez Valero, provoca que la diferencia de puntos sumados entre local (16) y visitante (3) sea la mayor de Primera División (13) tras la del Atlético de Madrid, que ha sumado 25 en el Metropolitano (curiosamente solo se han escapado dos puntos contra el Elche) y 9 como foráneo.
Además, este Elche que de momento navega por aguas tranquilas de la tabla, suma un dato negativo que iguala el de la temporada anterior en la élite de la entidad (2022-2023), cuando en pleno centenario un pésimo curso provocó un descenso anunciado con meses de antelación. Entonces, los ilicitanos, tras ganar precisamente en Mallorca (0-1) en marzo, perdieron en los campos de Real Sociedad (2-0), Osasuna (2-1), Girona (2-0), Celta (1-0) y Almería (2-1). En Getafe se cortó la sangría con un empate (1-1).
La peor racha de derrotas seguidas en la historia del Elche en Primera División data de la temporada 1988-1989, cuando otro equipo que también descendió con muchísima antelación llegó a encadenar 12 encuentros lejos del Martínez Valero sin sumar nada positivo.
